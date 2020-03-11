Çukurova Üniversitesi 2 Sözleşmeli Hemşire Alımı Personel Alımı yapacak, Çukurova Üniversitesi iş başvurusu, başvuru formu Çukurova Üniversitesi sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere toplamda 2 lisans mezunu hemşire alımı yapacaktır. Başvuru detayları haberde...

Çukurova Üniversitesi 2 Sözleşmeli Hemşire Alımı Personel Alımı

Çukurova Üniversitesi 2 Sözleşmeli Hemşire Alımı Personel Alımı yapacak, Çukurova Üniversitesi iş başvurusu, başvuru formu Çukurova Üniversitesi sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere toplamda 2 lisans mezunu hemşire alımı yapacaktır. Başvuru detayları haberde...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B)

fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair

Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018

KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen

pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları

taşıyor olmak.

*Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri

halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

*Aranılan Nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Başvuru tarihinin son günü olan 25/03/2020 tarih itibariyle sözleşmeli personel olarak çalışmamak.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

4. 1 Adet fotoğraf

5. 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

*Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde

yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat

etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya

beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Yapılmış ise iptal edilir.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11/03/2020

Son Başvuru Tarihi : 25/03/2020 Mesai Bitimine Kadar.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan

adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların

isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan

atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeler ile

Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre

içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 - 2688

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