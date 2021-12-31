CTE Adalet Bakanlığı 324 İşçi, Memur ve Kamu Personel Alım ilanı iş başvurusu ve formu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3 farklı kılavuz yayınlayarak 324 işçi alımı, memur alımı ve kamu personel alımı yapacağını ilan etti. Adalet Bakanlığı CTE idare memuru alımı, teknisyen alımı, gemi adamı alımı ve mühendis alımları yapıyor.

Adalet Bakanlığı CTE 324 İşçi Alımı, Memur Alımı ve Kamu Personel Alımı Resmi Gazete Duyurusu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 150 idare memuru alımı, 19 teknisyen alımı, 3 gemi adamı alımı, 140 psikolog alımı, 7 veteriner alımı ve 5 mühendis alımı gerçekleştirecektir. Başvuruları Ocak 2022 tarihinde CİMKO üzerinden yapılacak. Başvuruları 3 Ocakta başlayıp 31 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek. MÜHENDİS VETERİNER VE PSİKOLOG ALIMI TEKNİSYEN VE GEMİ ADAMI ALIMI İDARE MEMURU ALIMI Tüm ilanlara başvuru yapacaklar kurum tarafından açıklanacak şartlara dikkat ederek başvuru yapması gerekiyor. Kamu kurumları eleman alımı ilanlarına anlık ulaşmak için cep uygulamamızı indirin.

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