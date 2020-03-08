Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı
Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı
İş İçeriği;
Çağrı Merkezi Sektöründe Part Time Müşteri Temsilcisi olarak değerlendirilmek üzere;
- En az Lise mezunu,
- Eskişehir'de ikamet eden,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil edilmiş,
- Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri gelişmiş,
- Müşteri ile iyi iletişim kurabilen,
- İyi derecede MS Ofis programları ve hızlı klavye kullanımı becerisi olan,
- Problem çözme becerisine sahip,
- Takım çalışmasına uyumlu,
- Hatasız ve müşteri odaklı çalışmaya özen gösteren,
- Müşteri bağlılığı yaratabilecek yetkinliğe sahip,
- Tercihen çağrı merkezi ve/veya müşteri hizmetleri deneyimi olan,
- Vardiyalı çalışabilecek,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,.
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Başvuru Şartları;
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Çağrı merkezi sektöründe faaliyet gösteren kurumsal firmamız Comdata Türkiye'nin Eskişehir lokasyonunda, Part Time Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonunda değerlendirilmek üzere takım arkadaşları arayışımız bulunmaktadır.
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En çok 10 yıl tecrübeli adaylar
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/comdata-teknoloji-ve-musteri-hizmetleri-a-s-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-part-time-2191095
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