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Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı

Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı

Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı
08 Mart 2020 Pazar 17:22

Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı

İş İçeriği;

Çağrı Merkezi Sektöründe Part Time Müşteri Temsilcisi olarak değerlendirilmek üzere;

  • En az Lise mezunu,
  • Eskişehir'de ikamet eden,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecil edilmiş,
  • Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri gelişmiş,
  • Müşteri ile iyi iletişim kurabilen,
  • İyi derecede MS Ofis programları ve hızlı klavye kullanımı becerisi olan,
  • Problem çözme becerisine sahip,
  • Takım çalışmasına uyumlu,
  • Hatasız ve müşteri odaklı çalışmaya özen gösteren,
  • Müşteri bağlılığı yaratabilecek yetkinliğe sahip,
  • Tercihen çağrı merkezi ve/veya müşteri hizmetleri deneyimi olan,
  • Vardiyalı çalışabilecek,
  • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,.
 

  • Başvuru Şartları;

  • Çağrı merkezi sektöründe faaliyet gösteren kurumsal firmamız Comdata Türkiye'nin Eskişehir lokasyonunda, Part Time Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonunda değerlendirilmek üzere takım arkadaşları arayışımız bulunmaktadır.

  • En çok 10 yıl tecrübeli adaylar

    Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/comdata-teknoloji-ve-musteri-hizmetleri-a-s-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-part-time-2191095

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Comdata Çağrı Merkezi Part Time Müşteri Temsilcisi Alımı
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