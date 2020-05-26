ÇİNKOM (ÇİNKUR) Çok sayıda Personel Alımı Yapacak

ipek mobilya ÇİNKOM (ÇİNKUR) ÇİNKO KURŞUN METAL VE MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş. çok sayıda PERSONEL ALIMI YAPACAK İşçi - Vasıflı / Vasıfsız, Makine Mühendisliği, Tornacı / Frezeci, Makine Teknikerliği, CNC Operatörü, Dökümcülük, Bakım Onarım, Kaynakçılık, Madencilik, gibi birçok poziyonda personel alımı yapacak detaylar aşağıda...
ÇİNKOM fabrikası Eleman Aradığı Sektörler:
ÇİNKO KURŞUN METAL VE MADENCİLİK alanında faliyet gösteren ÇİNKOM fabrikası Kayseri İncesu adana otoyolu örenşehir mevkinde bulunan fabrika iin çok sayıda personel alımı gerçekleştirecek.
Aranılan pozisyonlar arasında ;
-Makine Mühendisliği,
-İşçi - Vasıflı / Vasıfsız,
-Tornacı / Frezeci,
-Makine Teknikerliği,
-CNC Operatörü,
-Dökümcülük,
-Bakım Onarım,
-Beden İşçisi,
-Kaynakçılık,
-Madencilik,
-Metalurji / Malzeme,
-Yönetici Asistanı,
-Proje Mühendisliği
Kayseri İpek Çinkom A.ş İş Başvurusu için fabrikanın internet sitesi üğzerinden başvurular gerçekleşecektir. arama motonuza aşağıda kırmızı renkle belirten adresi yazıp açılan sayfadaki iş başvuru formunu doldurarak iş başvurusu yapmanız gerekmektedir.
https://www.cinkom.com.tr/is-basvurusu
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