ÇİNKOM (ÇİNKUR) Çok sayıda Personel Alımı Yapacak

SSK VE BAĞ-KUR maaşları ne kadar zamlanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında son durum. Milyonlarca emekli ve binlerce memur maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Emekli zammı enflasyon farkı oranları emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Çünkü emekli zammı temmuz ayında maaşlara zam gelecek. Emeklilerin yanında memur zammı da merak edilen konuların başında gelmekte çünkü memura zaman yapılacak. Memur zam 2020, memur temmuz zam oranı tahmini olarak belli olmaya başladı. Peki memur zammı ne kadar?