İzmir Çiğli Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Çiğli Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

BELEDİYENİN ŞUANDA AKTİF BİR PERSONEL ALIMI YOKTUR .BU HABER HANGİ BÖLÜMLERE,NE ŞEKİLDE PERSONEL ALINDIĞINI BİLGİLENDİRME AMAÇLI YAYINLANMIŞTİR

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Çiğli Belediyesi Personel Alımı

Çiğli Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Çiğli Belediyesi Personel Alımı

Çiğli,Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip kentlerinden biri olan İzmir’in nüfusu 30 ilçesiyle birlikte TUİK(Türkiye İstatistik Kurumu) 2010 verilerine göre 3.948.848 dir. Çiğli ilçesi diğer belediye nüfuslarına bakıldığında 157.530 ‘luk nüfusuyla İzmir ili içerisinde 6. sırada yer almaktadır. Yine TUİK 2010 verilerine göre nüfus artış oranı olarak 2009-2010 döneminde Büyükşehir Belediyesiyle paralellik göstermektedir. Bu dönem için nüfus artış oranı Çiğli ilçesinde binde 20,09 iken İzmir ilinin nüfus artışı oranı da binde 20,61 olmuştur.

Çiğli ilçesi için hazırlanan TÜİK 2010 çalışmalarına göre mahallelere göre nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda gözlenmektedir. Daha çok göçmen ailelerinin yaşadığı İstasyonaltı Mahallesinde gerek yolların tamamlanması gerekse yapılaşmanın artması sonucu nüfus oranında da artış olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Çiğli ilçesinde nüfusun en yoğun olduğu mahallenin İstasyonaltı Mahallesi olduğu, daha sonra ise sırasıyla Evka-5 ve Küçük Çiğli Mahallerinin geldiğini görmekteyiz.

Çiğli Belediyesi personel alımı, memur alımı gerçekleşecek mi?” merak ediyorlar. Türkiyemizin belki de en çalışkan belediyelerinden bir tanesi olan Çiğli Belediyesi bünyesinde çalışmak için açık pozisyonları, güncel iş ilanlarını sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyerek takip ediyorlar. Memur işçi Personel alımı sadece Çiğli şehir merkezi için değil, aynı zamanda Diyarbakır ’nin ilçelerinde de verilmiş olan iş ilanları yer almaktadır Çiğli Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

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Çiğli Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Çiğli Belediyece açıklanan ve ilerleyen zamanlarda açıklanması planlanan iş ilanları içerisinde KPSS puan şartı aranmayan çok sayıda açık pozisyon da bulunuyor. Memur işçi Personel Alımı İlanlarında aynı zamanda ilköğretim mezunu, lise mezunu ya da üniversite mezunu adayların başvuruda bulunabileceği pozisyonlar yer alıyor. Belediyesi tarafından bu Yeni yıldada da yayınlanacak olan iş ilanları ve personel alımı, memur alımı ve işçi alımı haberleri www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz ilanlar sayfamızda yer alacaktır.

Çiğli Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Çiğli Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Çiğli Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Çiğli Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Çiğli Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Çiğli Belediyesi ve Manisa 'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

İzmir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Kahramanmaraş Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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