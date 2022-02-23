Ceva Lojistik Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Ceva Lojistik’de çalışmak isteyen adaylara müjde. Ceva Lojistik bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ceva Lojistik personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ceva Lojistik İş İlanları

Dünyanın dördüncü büyük kontrat lojistiği firması CEVA, geniş hizmet ağının ve uzun yıllara dayanan birikiminin verdiği güçle, 170 ülkede 1.200’den fazla ofisiyle CEVA farkını iş ortaklarının ayağına götürmektedir.

CEVA, ulusal ve çok uluslu firmalar için dünya genelinde müşterilerine özel tedarik zinciri çözümleri tasarlamakta ve hayata geçirmektedir. Tedarik zincirinin tüm aşamalarını kullanarak, otomotivden lastik sanayine, elektronikten petrokimyaya, endüstriyel mamullerden hızlı tüketim ürünlerine, teknolojiden basım yayına kadar farklı pazar ve sektördeki müşterilerine uçtan uca lojistik çözümleri sunmaktadır.

CEVA, 49.000 çalışanı ve toplam 10 milyon metrekareye ulaşan depolama alanı ile müşterilerine hizmet vermekte; dünyanın her yerine deniz, hava ve karayolu ile ulaşmaktadır.

Ceva Lojistik Personel Alımı

CEVA, müşterilerinin başarısına odaklanmış yetkin çalışanlardan oluşmaktadır. Sektöre yön veren liderlere sahip bir kurumdur. Doğru çözümleri üreten tasarım mühendislerimizden, müşterilerimizin hizmetimizden her anlamda memnun olmalarını sağlayan müşteri temsilcilerimize ve gün-be-gün operasyonlarda görev yapan bireylerin her birine kadar CEVA çalışanı tedarik zinciri yönetimine tutkundur.

İşlerimizi sürekli büyütüyoruz ve bize katılmaları için heyecanlı yetenekler ve tedarik zinciri profesyonelleri arıyoruz.

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