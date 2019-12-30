Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı 2020 Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre aşağıda teşkilatı (görev yeri), unvanı, sayısı, genel ve özel şartları belirtilen Mühendis kadrosuna sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır. Detaylar Haberde...

Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Celal Bayar Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri alınacaktır.



ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR



-Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliğikabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

. -Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. -İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nabizzat ya da posta yoluylabaşvurmaları gerekmektedir.

MUAFİYET -Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamışolanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.



ÖĞRETİM GÖREVLİSİKADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDANİSTENEN BELGELER

-ÖğretimÜyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu(İlgiliforma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

-ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartındanyararlanmayacak olan adaylar için)

-Yabancı Dil Sonuç Belgesi -Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

-Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti

-TıptaUzmanlıkBelgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) -Özgeçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi -Fotoğraf (1 Adet) -"İlanaBaşvuruda Aranacak Özel Şartlar" kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti



NOT -Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir. -Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir. -Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi TıpFakültesi Dekanlığı'naUlaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.



SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi :30.12.2019 Son Başvuru Tarihi

:13.01.2020 Ön Değerlendirme Tarihi :

16.01.2020 Sınav Giriş Tarihi

: 22.01.2020 Sonuç Açıklama Tarihi :28.01.2020

** "Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları" yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.trinternet adresinde yayınlanacaktır