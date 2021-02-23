Çarşamba Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Samsun Çarşamba Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Çarşamba Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Çarşamba Belediyesi Personel Alımı

Çarşamba Belediyesi Personel Alımı

MÖ. 4000 yılından bu yana kullanılan bir yerleşim merkezi olan Çarşamba, Trabzon’a bağlı bir ilçe iken Samsun’un bağımsız il olmasıyla Samsun iline bağlı bir ilçe olmuştur.

Belediyecilik hizmetlerinin kalitesini yükselterek uluslararası standartlara ulaştırma hedefinde olan Çarşamba Belediyesi, ilçede ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, halkının ve şehrin daha çok kalkınması amacıyla projeler geliştirmekte ve önemli yatırımlar yapmaktadır.

Bu bağlamda zaman zaman personel ihtiyacı oluşan Çarşamba Belediyesi , kadrosunda çeşitli pozisyonlarda memur ya da işçi statüsüyle çalışabilecek deneyimli ve deneyimsiz yeni personeller dahil etmek üzere çalışmalar sürdürmektedir.

Çarşamba Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Çarşamba Belediyesi’nin, yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam edeceği öngörülmektedir.

Belediye yetkililerinin işçi alımı aşamasında her zaman yaptığı gibi eşit ve adaletli bir şekilde seçim yapacağını belirtmesi üzerine personellerin kendisine uygun iş ilanı için tercih yapacakları ve istenen iş için yeterli olup olmadıklarını belirlemek adına personel adaylarına kurumun insan kaynakları birimi tarafından mülakat yapılacağı öngörülmektedir.

Çarşamba Belediyesi Memur Alımı

Tıpkı işçi kadrosu mesai saatleri için belli başlı kriterler olduğu gibi memur kadrolarında da personelin karşılaması gereken bazı sorumluluklar söz konusudur. Çarşamba Belediyesi memur alımı için başvuruda bulunacak bireylerin, görev alanında görev süresi boyunca işlerini hiç bir şekilde aksatmadan yapmaları gerekmektedir.

Bu nedenle gün boyu aralıksız asgari 8 saat mesai süresinde, görevlerine engel olabileceğini düşündükleri etkenlere sahip olmamalıdırlar. Aksi bir durumda personeller, üstleri tarafından uyarılır ve söz konusu durumun tekrar etmesi halinde de ilgili personelin uzaklaştırılması durumu söz konusu olur.

İlçe içerisinde ikamet eden adaylar, belediye alımlarına başvuruda bulunmadan önce sağlık ve fiziksel durumlarının da ilgili kadro için elverişli olduğundan emin olmalıdırlar. Nitekim başvuru aşamasında belediye sağlık raporu de istemektedir. Sonrasında durumu uygunsuz olduğu anlaşılan adaylar görevden uzaklaştırılmaktadır.

Çarşamba Belediyesi İş İlanları

Park ve bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri, çevre korumu ve kontrol, destek hizmetleri, zabıta ve bilgi işlem birimleri başta olmak üzere kadrosuna birçok personel alacağı öngörülen Çarşamba Belediyesi’nin insan kaynakları birimi tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendireceği öngörülmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Çarşamba Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çarşamba Belediyesi kadrosunda memur olarak çalışmak isteyenlerin KPSS sınavına girerek açılacak kadroları tercih etmeleri ve ÖSYM tarafından bu kadrolara yerleştirilmeleri gerekmektedir. Belediyenin bünyesinde taşeron işçi kadrosuyla ya da sözleşmeli işçi kadrosuyla çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş ilanında bulunan iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilecek olan başvurulardan kurum kriterlerine uygun olan adaylara dönüş yapılarak mülakata çağrılacaktır. Mülakatı başarı ile tamamlayan adaylar için işe alım süreci başlatılmaktadır.

Çarşamba Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çarşamba Belediyesi bünyesinde kadrolu memur olmak isteyenlerin KPSS’den yeterli puanı almış olması ve ÖSYM tarafından uygun olan birime yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Çarşamba İş İlanları

Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Çarşamba iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Çarşamba Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Çarşamba Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Çarşamba Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Çarşamba Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Çarşamba Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Çarşamba Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Çarşamba Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Çarşamba Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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