Çankırı Ticaret Borsası personel alımı yapacak Memur alımı İş ilanları İş başvurusu ve başvuru formu 2021

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı bünyesinde projelendirme, raporlama, süreç yönetimi ve kurumun muamelat işlerini yürütebilecek; “Sözleşmeli Personel” aranmaktadır. Çankırı Ticaret Borsası personel alımı yapacak Çankırı Ticaret Borsası iş ilanları Çankırı Ticaret Borsası iş başvurusu ve başvuru formu 2021
PERSONEL ALIM İLANI
İŞİN TANIMI
Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı bünyesinde projelendirme, raporlama, süreç yönetimi ve kurumun muamelat işlerini yürütebilecek; “Sözleşmeli Personel” aranmaktadır.
GENEL NİTELİKLER
Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı bünyesinde projelendirme, raporlama, süreç yönetimi ve kurumun muamelat işlerini yürütebilecek; “Sözleşmeli Personel” aranmaktadır.
GENEL NİTELİKLER
- Türk Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
- Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Mühendislik fakültelerinden mezun olmak,
- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında P3 puan türünde minimum 70 puan almış olmak,
- Kamuda veya özel sektörde en az üç yıl çalışma deneyimine sahip olmak,
- Aktif araç kullanıp, B sınıfı ehliyete sahip olmak,
- Yabancı dil bilgisine sahip olmak,
- Microsoft, Office, CAD/CAM alternatifi programlar ile kurumun veri tabanı uygulamaları hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
- KYS(Kalite Yönetim Sistemi) ve EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,
- Etkin iletişim becerilerine sahip ve takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak.
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