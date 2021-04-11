Çankaya Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Çankaya Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Çankaya Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Ankara Çankaya belediyesi güncel iş ilanları haberimizin detayında..
Çankaya Belediyesi Personel Alımı
Çankaya Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları
Çankaya Belediyesi Personel Alımı
Çankaya ilçesi, Ankara şehrimizde bulunan ilçelerimizden bir tanesidir. Nüfus açısından ise Türkiyemizin en kalabalık nüfusu en çok olan ilçemiz konumunda bulunmaktadır. Çankaya ilçemizde 2019 senesinde açıklanan rakamlar itibariyle 1 milyona yakın kişi ikamet etmektedir. Bu kapsamda nüfusu bir çok ilimizden fazladır. Çankaya ilçemiz aynı zamanda Türkiyemizin yönetim merkezi konumunda bulunmaktadır. Çankaya İlçemizde 102 lise ve on üniversite bulunmaktadır. Çankaya belediyesi işkur ile ortaklaşa istihdam projesi oluşturmuş Girişimcilik Eğitimi, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi, Kreşlere Yardımcı Anne Eğitimi, Servis Elemanı-Kat Görevlisi Eğitimi, Temel Silahsız Güvenlik Eğitimi iş garantili eğitimleri başlatmıştır. Çankaya Belediyesi tarafından yapılan veya yapılacak olan tüm memur işçi eleman personel alımı duyuruları ile Çankaya Belediyesi güncel iş ilanları, personel adaylarından istenilen nitelik ve özellikler iş imkanları, iş başvuruları ve bunlara ait iş başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları yer almaktadır. Detaylı bilgi belediye http://www.cankaya.bel.tr/pages/417/CANKAYA-IS-VE-ISTIHDAM-MERKEZI/ internet adresinden ve www.kamusaati.com internet sitemizden alınabilir. Kadrolu istihdam konusunda Kurumların memur istihdam talepleri ise kurumların talebi dogrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde işkur ve devlet personel başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Burada da KPSS puanı ve Kurum Sınavı (Yazılı veya Sözlü) esas alınmaktadır.
Çankaya Belediyesi İş İlanları 2019
Çankaya Belediyesi Türkiyemizin en çalışkan belediyeleri arasında en üst sıralarda gösterilmektedir. Son senelerde yapmış oldukları çalışmalar ile 7’den 70’e her vatandaşımızın takdirini almayı başarmışlardır. Çankaya Belediyesinin iş gücünden sorumlu birimi insan kaynakları bu çalışmaların hiç bir aksamaya gecikmeye mahal vermeden hız kesmeden devam etmesi ve Çankaya ilçesinin çehresini değiştirmek insanlara daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak için var gücüyle çalışacaklarını belirtmiştir. Çankaya Belediyesi bu kapsamda kendi bünyesindeki açık kadro ve pozisyonlar için de çok sayıda memur işçi personel alımı, eleman alımı, gerçekleştirmektedir.
Çankaya Belediyesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya yayınlanacak olan iş ilanları içinde ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu çok sayıda bay ve bayan adayın iş başvurusu yapabileceği açık kadrolar ve pozisyonlar yer almaktadır. İşe alım süreci başlatılarak işe alınacak olan personeller sözleşmeli, kadrolu ve geçici gibi statülerde barındırılacaklardır. Çankaya Belediyesi iş ilanları içinde mühendis, özel güvenlik görevlisi,park bahçe görevlisi, kepçe operatörü, büro elemanı, şoför, zabıta, sosyolog gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Peki tüm bu iş ilanlarını nasıl ve nereden takip edebilirsiniz, ilanlara nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz?
Çankaya Belediyesi İş Başvurusu 2021
Çankaya Belediyesince yayınlanan veya yayınlanacak olan bütün iş ilanları www.kamusaati.com adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu iş ilanlarını takip etmek, ilanlara ait iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgileri öğrenmek ve herkesten önce haberdar olarak iş başvurusu yapmak için bizleri sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Çankaya Belediyesi hem kendi bünyesine yapacağı alımlar için hem de anlaşmalı kurumlar tarafından yapılacak olan personel alımları için belediye bünyesinde Çankaya Belediyesi İstihdam Merkezi kullanıma açıldı. Çankaya Belediyesi iş ilanları hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi ise yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA İLİ GÜNCEL TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!!!
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu Erkek ve Kadın 80 zabıta alımı yapacak
İş başvurusu ve başvuru formu 23 05 2020 DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN
Çankaya Belediyesi İş İlanları
Çankaya ilçesini Ankara'nın yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Çankaya Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.
Çankaya Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar
- Zabıta
- Temizlik İşleri Görevlisi
- Şoför
- Güvenlik
- Park ve Bahçe İşçisi
- İşçi
- Memur
- Arşivci
- İtfaiye eri
Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Çankaya'yı ve dolayısıyla Ankara'nın gelişmesini sağlama hedefinde olan Çankaya Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye ve çeşitli istihdam projeleri yapmaya karar vermiştir.
Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.
Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.
İş ilanları
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı
Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığından:
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI
Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çankaya Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.1 Türk vatandaşı olmak,
1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
1.5 Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali bulunmamak,
1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
2.1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular)
2.4 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
2.5 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
2.6 Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
2.7 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. SINAV BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER:
3.1 Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.
Adaylar başvuru formuna;
3.2 Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesini, Denklik Belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini,
3.3 Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısını, 26/04/2021- 04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda ekleyeceklerdir.
4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ ve İLANI:
4.1 Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’ üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.
4.2 Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 01/06/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr) internet adresinde duyurulacaktır.
4.3 Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş sınavına katılacaklara (https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr) tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” en geç 07/06/2021 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.
4.4 İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile yukarıda belirtilen (https://www.cankaya.bel.tr) adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
5.1 Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Çankaya Belediye Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan protokole göre Hacettepe Üniversitesi tarafından 12-13/06/2021 tarihlerinde üç oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.
Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri
|
Alan
|
Tarih
|
Saat
|
1.Oturum
|
Hukuk ve İktisat Alan Sınavı
|
12.06.2021
|
10:00-11:40
|
|
Yabancı Dil Sınavı (İngilizce/Almanca/Fransızca)
|
|
|
3.Oturum
|
Maliye ve Muhasebe Alan Sınavı
|
13.06.2021
|
10:00-11:40
Üniversiteye ulaşımda zorluk yaşanmaması adına Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No.11 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binasının önünden 12-13/06/2021 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri saat 8:45’te servis kaldırılacaktır. Cumartesi günü öğle yemeği Belediyemiz tarafından verilecektir.
5.2 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
5.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru olacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav 3 oturumdan oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav oturumları ve saat dilimleri)
6. YAZILI SINAVIN KONULARI:
6.1 Hukuk
a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),
b) İdare Hukuku,(Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat),
c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
ç) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar),
d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak),
f) Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku, (Genel Esaslar),
6.2 İktisat
a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)
b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
c) Güncel Ekonomik Sorunlar
ç) Milli Gelir
d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar
e) İşletme denetimi ve finansal yönetim
6.3 Maliye
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları
c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları
ç) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
d) Kamu Borçları
6.4 Muhasebe
a) Genel Muhasebe
b) Bilanço Analizi ve Teknikleri
c) Ticari Hesap
6.5 Yabancı Dil
a) İngilizce
b) Fransızca
c) Almanca, dillerinden birisi.
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:
7.1 Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir.
7.2 Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun 60’dan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına dâhil edilmeyecektir.
7.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır. Hesaplamalarda standart sapma dikkate alınacaktır.
7.4 Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile standart sapma dikkate alınarak hesaplanan yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
7.5 Giriş sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.
7.6 Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 14-17/06/2021 tarihlerinde web (https://www.cankaya.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Adayların sınavla ilgili itiraz ve bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacaktır. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını 14-18/06/2021 tarihlerinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise 12-16/07/2021 tarihlerinde saat 17:00’a kadar ÜNİVERSİTE’ye (Hacettepe Üni. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Beytepe Kampüsü, Endüstri Mühendisliği binası yanı, Kosgeb Binası 1. Kat, 06800 Beytepe ANKARA) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmış olmalıdır.
7.7 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.8 Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.
8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:
8.1 Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 09/07/2021 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8.2 Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 02/08/2021 tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. İlan tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8.3 Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 04/08/2021 Çarşamba günü saat 09.30’da Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11- KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok 9. Kat Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
8.4 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.
8.5 Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zekâ, intikal sürati, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.
8.6 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 65’ten az olmaması gerekir.
8.7 Sözlü sınavı kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr) 09/08/2021 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8.8 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
8.9 Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.
9. DİĞER HUSUSLAR:
9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında 09/08/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr/) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.