Canik Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Samsun Canik Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Canik Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Canik Belediyesi Personel Alımı

Canik Belediyesi Personel Alımı

Cumhuriyet tarihinde 2009 yılına kadar belde olan Canik, 2009 yılında Samsun merkezden ayrılmış ve ilçe statüsünü almıştır.

Canik’i hayallerin gerçeğe dönüştüğü standartlar üstü sıra dışı bir dünya kenti yapmak hedefinde olduklarını belirten Canik Belediyesi yetkilileri, bu hedef doğrultusunda vatandaşlarından gelen talepleri de dikkate alarak yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar kapsamında bazı birimlerinde personel açığı oluşan kurum, yakın zaman içerisinde deneyimli, deneyimsiz ve engelli personellerden oluşmak üzere çok sayıda personel alımı yapacak.

Canik Belediyesi İşçi Alımı

Halkın beklentilerini karşılamak adına özveriyle çalışan, sevgi, saygı, eşitlik, adalet ve kardeşlik duygularıyla toplumun her kesimine ulaşmak isteyen Canik Belediyesi’nin bünyesine almayı planladığı personellerini sözleşmeli işçi ve taşeron işçi alımı şeklinde yapacağı tahmin edilmektedir.

Kadrosuna alacağı bütün işçiler için aynı sosyal şartları sunan kurum, maaş miktarları konusunda da eşitlik ilkesine bağlı kalarak hareket etmekte ve elemanlarına pozisyonlarına göre değişen maaş imkânı sunmaktadır.

Canik Belediyesi Memur Alımı

Sadece işçi kadroları için değil, aynı zamanda Canik Belediyesi memur alımı için de adayların günlük 8 saat mesai yapmaları yeterli olmaktadır. Peki, belediye bünyesinde personeller fazladan mesai yapar mı?

Belediye personellerinin fazla mesai yapmak zorunda olmaları çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Bu genellikle işçi kadrosu için geçerlidir ancak çoğu zaman günlük azami 8 saatlik yasal süre yeterli olmaktadır. Dolayısıyla adayların, göreve başladıklarında özel sektöre kıyasla daha rahat koşullarda ve daha az mesai süresinde çalışmaları durumu söz konusudur.

Sadece kurumun, özel bir etkinlik düzenlediği dönemlerde ya da ilçe halkına hizmet verilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir projenin tamamlanması döneminde işçiler biraz daha fazla çalışabilirler. Söz konusu zamanlar haricinde günlük rutin yapılacak olan görevlerin tamamlanması yeterli olmaktadır.

Canik Belediyesi İş İlanları

Halkının ortak ve yerel ihtiyaçlarını güler yüzlü, hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılayarak mevcut gereksinimler için verimli ve kalıcı çözümler üretmeye çalışan Canik Belediyesi, bütün faaliyet alanlarında vatandaşlarının memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Kadrosuna alacağı personellerinin de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını isteyen ve personel alımları konusunda hassas davranan belediye yetkilileri, özellikle proje geliştirme, insan kaynakları ve zabıta birimleri gibi pozisyonlarda kadrosuna alacağı personellerinden belediye değerlerine bağlı kalmalarını istemektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Canik Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Canik Belediyesi kadrosunda işçi statüsü ile çalışmak isteyenlerin kurumun internet sitesinde yayınlanacak olan iş ilanlarını takip etmeleri ve kendilerine uygun pozisyon için yine kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Belediyenin kadrosuna memur olarak dahil olmak isteyenlerin ise, KPSS sınavına girmiş ve yeterli puan alarak ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir. Kurum tarafından personel alımı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte personel alımı yapılacağı bilgisinin kurum yetkililerince açıklanması halinde sitemiz üzerinden bütün detaylar duyurulacaktır.

Canik İş İlanları

İş bulmak isteyenler için internet güzel bir imkandır ancak güncel olan Canik iş ilanları sayfasının incelenmesi gerekmektedir. Web sitemiz hem Canik Belediyesi iş ilanları, hem de ilçedeki özel firmaların duyuruları konusunda bu sayede ilçe sınırları içerisinde güncelliğe önem vermektedir.

Bu sayede ilçede ikamet eden ve iş arayan vatandaşların kolayca iş bulabilmelerine imkan sağlıyoruz. Sizler de ilanları güncel olarak takip ederek, kendinize uygun bir iş bulabilirsiniz. Ayrıca bu iş ilanlarına, çeşitli kariyer siteleri üzerinden online başvuruda da bulana bilirsiniz…

Canik Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Canik Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Canik Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Canik Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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