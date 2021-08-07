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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alımı İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alımı İlanı
07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:52

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

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