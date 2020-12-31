Çalışma Bakanlığı 6.452 TL 250 net ücretle uzman yardımcısı alımı ilanı

UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

2- BAŞVURU ŞARTLARI, ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır.

İlan olunur. 11302/1-1