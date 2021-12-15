Bursa Uludağ Üniversitesi Hastane İşçi Alımı, Personel alımı

Hastane işçi alımı için yayınlanmış olan kamu personel alımı ilanları bilgisinde Bursa Uludağ üniversitesi bünyesine sağlık personeli alımı yapılacak.

Güncel iş ilanları kapsamında açıklanmış olan bilgilerde Bursa Uludağ Üniversitesi hastane işçi alımı için iş başvurusu yapacak olan adayların hasta bakımı ve temizliğinde görev yapacak hastane hizmetlisi olarak çalışacaklardır.



Bursa Uludağ üniversitesi işçi alımı başvuru bilgileri



Bursa üniversite personel alımı son başvuru tarihi 20.12.2021 olarak açıklanmıştır.

Başvuru işlemleri aşağıda yazılı bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sitesine yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Telefon Bilgisi: 0 224 295 01 69

http//personelalimi.uludag.edu.tr



Hastane işçi alımı iş başvuru şartları



Bursa işçi alımı kapsamında çalışmak isteyenlerin Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından mezun olmaları ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

Bütün bay ve bayan adayların sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı ve Hemşire Yardımcılığı dallarından birinden mezun olmaları ve herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak.

Devlet personel alımı için görev almak isteyenlerin hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamaları ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.

Tüm adayların üniversite Hastanesi’nde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmaması ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmaları ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©