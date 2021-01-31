Bursa Osmangazi belediyesi personel alımı yapacak 1 Şubat tarihinden itibaren belediyeye 10 personel alınacak!

Koronavirüsten sonra ortaya çıkacak hastalıklar neler? Maske sağlığa zarar verirmi? Koronavirüs salgını tüm dünyadaki insanların hayatını her açıdan olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Ancak uzman isimden herkesi tedirgin eden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada koronavirüs sonrasında artacak olan hastalığın detaylarını aktardı.