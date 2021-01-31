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Bursa Osmangazi belediyesi personel alımı yapacak 1 Şubat tarihinden itibaren belediyeye 10 personel alınacak!

Bursa Osmangazi belediyesi iş ilanları Bursa Osmangazi belediyesi iş başvurusu nerden nasıl yapılır? Bursa'da bulunan Osmangazi Belediyesi tarafından yeni personel alım ilanı yayımlandı. Başvuru yapacak adayların 1 Şubat tarihinden itibaren başvurularını yapması gerektiği açıklandı.

Bursa Osmangazi belediyesi personel alımı yapacak 1 Şubat tarihinden itibaren belediyeye 10 personel alınacak!
31 Ocak 2021 Pazar 15:36

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yeni personel alım ilanı yayımlandı.

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

Bursa Osmangazi çöp personeli alım ilanına başvuru yapacak adayların Soğanlı mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 388/2 Osmangazi/ BURSA adresinde belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Uzmanı Fatih Topkaya'ya başvuru yapması gerektiği açıklandı.

1 ŞUBAT'TA BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

1 Şubat tarihinde başlayan Osmangazi Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanıa adayların 5 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇÖP PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çöp personeli olarak görev yapacak adaylarda aranan başvuru koşulları şöyle:

Emekli olmamak,

Emeklilik şartları taşımamak,

Bedenen sağlıklı olmak,

Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,

Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,

Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak

ÇÖP PERSONELİ ALIMI İLANINA BAŞVURU YAPACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

Çöp personeli olarak görev yapacak adayların başvuruda teslim etmesi gereken belgeler ise şöyle:

Kimlik fotokopisi,

Adli Sicil kaydı,

Askerlik Belgesi,

SGK hizmet dökümü

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