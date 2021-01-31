Bursa Osmangazi belediyesi personel alımı yapacak 1 Şubat tarihinden itibaren belediyeye 10 personel alınacak!

BAŞVURU YAPILACAK ADRES
Bursa Osmangazi çöp personeli alım ilanına başvuru yapacak adayların Soğanlı mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 388/2 Osmangazi/ BURSA adresinde belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Uzmanı Fatih Topkaya'ya başvuru yapması gerektiği açıklandı.
1 ŞUBAT'TA BAŞVURULAR BAŞLAYACAK
1 Şubat tarihinde başlayan Osmangazi Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanıa adayların 5 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ ÇÖP PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Çöp personeli olarak görev yapacak adaylarda aranan başvuru koşulları şöyle:
Emekli olmamak,
Emeklilik şartları taşımamak,
Bedenen sağlıklı olmak,
Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,
Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,
Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak
ÇÖP PERSONELİ ALIMI İLANINA BAŞVURU YAPACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
Çöp personeli olarak görev yapacak adayların başvuruda teslim etmesi gereken belgeler ise şöyle:
Kimlik fotokopisi,
Adli Sicil kaydı,
Askerlik Belgesi,
SGK hizmet dökümü