Bursa Osmangazi Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Bursa Osmangazi Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Bursa Osmangazi Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. Bursa Osmangazi Belediyesi, GÜNCEL personel alım ilanları...

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak,

Emeklilik Şartlan Taşımamak,

Bedenen sağlıklı olmak,

Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak,

Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,

Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,

Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlik belgesi

SGK hizmet dökümü