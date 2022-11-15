0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
1
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Bursa Osmangazi Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Bursa Osmangazi Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. Bursa Osmangazi Belediyesi, GÜNCEL personel alım ilanları...

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
15 Kasım 2022 Salı 21:45

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bursa Osmangazi Belediyesi, Çöp personeli olmak üzere 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamak,
Emeklilik Şartlan Taşımamak, 
Bedenen sağlıklı olmak, 
Arşiv araştırması yönetmelik şartlarına haiz olmak, 
Vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak,
Herhangi bir bulaşıcı hastalığı taşımamak,
Çöp toplama faaliyetinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Askerlik belgesi
SGK hizmet dökümü


Kaynak: Kamu Saati Özel
Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Türk Hava Yolları Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Türk Hava Yolları Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Et ve Süt Kurumu Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Et ve Süt Kurumu Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.