BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

1. GENEL BİLGİLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri ve bilgisayar mühendisliği ile matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar).

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,

d) 2020 ve 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

Hukuk alanında KPSSP4,

Sosyal Bilimler alanında KPSSP48,

Mühendislik ve Matematik alanlarında KPSSP2

puan türlerinden aldığı puan ile başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

3. SINAVA BAŞVURU VE BAŞVURU BELGELERİ

Başvurular, sadece e-Devlet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecektir.