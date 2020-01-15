Boyner Holding İş sağlığı ve Güvenliği Birim Yöneticisi Personel Alımı İş İlanı
Boyner Holding İş sağlığı ve Güvenliği Birim Yöneticisi Personel Alımı
İş İçeriği;
- Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya ilgili bölümlerinden mezun,
- B yada A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en az 6 yıl deneyimli,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacak bilgi ve tecrübeye sahip,
- Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gerektirdiği eğitimleri verebilecek,
- MS Ofis programlarını kullanabilen,
- Ekip yönetimi konusunda deneyimli,
- İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim ve takım çalışmasını benimsemiş,
- Analitik, detaylara hakim, sebep sonuç ilişkilerini yorumlayabilen, problem çözme becerisi gelişmiş,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
- Seyahat engeli olmayan.
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Başvuru Şartları;
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin takibini yapmak.
- İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yasal mevzuat gereği istenen belgeleri hazırlamak, takibini ve kontrolünü yapmak.
- Risk analizlerini hazırlamak, gerekli aksiyonların planlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
- İş kazası kayıt, takip, kontrol ve aksiyon süreçlerini yönetmek.
- İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılması gereken çalışmaların gerçekleştirilmesi için şehir içi ve şehir dışı seyahat etmek.
- İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılacak rutin ve anlık denetimleri gerçekleştirmek.
- Acil durum planlarının hazırlanmasını ve acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlamak.
- Çalışanlara mevzuata uygun olarak verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak/gerçekleştirmek ve sonuçlarını raporlamak.
- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları aylık ve yıllık olarak üst yönetime sunmak.
- İş sağlığı ve güvenliği kapsamında şirket genelinde alınması gereken aksiyonlar konusunda ilgili birimlerle koordineli çalışmak.
- İlgili firmalarla iş sağlığı ile ilgili olarak süreç takibi ve gerekli raporlamaları yapmak.
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/boyner-holding-a-s-is-sagligi-ve-guvenligi-birim-yoneticisi-2444337
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