BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2020, Elektrik ve elektronik Mühendisi, Gemi Makina Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi olmak üzere toplamda 154 kişi alınacaktır Detaylar Haberde...
BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2020
BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2020, Elektrik ve elektronik Mühendisi, Gemi Makina Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi olmak üzere toplamda 154 kişi alınacaktır Detaylar Haberde...
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
154 Kişilik Personel Alım Duyurusu İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.İlanlar, 31.12.2019-04.01.2020 Tarihleri ArasındaTürkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır
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