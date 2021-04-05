Birecik Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Şanlıurfa Birecik Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Birecik Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Birecik Belediyesi Personel Alımı

Birecik Belediyesi Personel Alımı

1517’de Osmanlı topraklarına katılan Birecik, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Şanlıurfa iline bağlanmış ve ilçe statüsüne alınmıştır.

İnsan odaklı, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışıyla, halkın bütününü kucaklamak için yola çıktıklarını belirten Birecik Belediyesi yetkilileri, bu yolda vatandaşlarının iş ve sosyal yaşamını güzelleştirmeyi, kültürlerini yaşatmayı, beraberinde Birecik’in mevcut varlık değerleri Fırat Nehri ve Sahilini, Birecik Kalesini, Kelaynak Kuşları ile diğer tarihi ve kültürel varlıklarımızı öne çıkarmayı ve kente yeni dahil olan mahalleleriyle birlikte yenilemeyi hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda kadın ve aile, kırsal kalkınma, destek hizmetleri, zabıta müdürlüğü gibi birimlerinde personele ihtiyaç duyan kurum yakın zaman içerisinde personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Birecik Belediyesi İşçi Alımı

Katılımcı, şeffaf yönetim anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren ve bu ilkelere bağlı kalarak çalışabilecek nitelikte işçi alımı yapacak olan Birecik Belediyesi, bu işçilerini sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak istihdam etmeyi planlamaktadır. Hangi statü ile olursa olsun kadrosuna aldığı bütün personellerine eşit hakları tanıyan ve aynı mesai saatlerinde çalıştıran kurum, mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalan bütün personellerine fazla mesai ücreti ödemektedir.

Birecik Belediyesi Memur Alımı

Memur alımlarında da pek çok kriter, göreve başlamanızda etkili olacaktır. İşçi alımlarında herhangi bir KPSS, sözlü mülakat şartı söz konusu değilken bu şartlar ve daha fazlası Birecik Belediyesi memur alımı ilanlarında olabilmektedir.

Kimi zaman herhangi bir KPSS şartı olmadan da alım yapılabiliyor. Birecik Belediyesi memur alımları için adayların hem mülakat hem de KPSS puanı şartlarına uygun olup olmadıklarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Ayrıca memur olabilmek için aranan 35 yaş sınırı uzman düzeyindeki alımlarda geçerli değildir. Üst seviye alımlarda ise yaş kriteri değişkenlik gösterebiliyor.

Birecik Belediyesi İş İlanları

Amaçları doğrultusunda en başta tarihi, sosyal ve kültürel projeleri öne aldık ve hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Birecik Belediyesi, özellikle yaşlıların, kadınların, gençlerin, çocukların, engelli ve muhtaçların; sağlık, sanat, spor, kültür, eğitim, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, güvenli ve huzurlu yaşam sürdürebildikleri bir kent oluşturmayı rehber edinmiştir.

Bu anlamda sosyal belediyecilik ilkelerine bağlı kalarak faaliyet gösteren Birecik Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında birlikte hareket edeceği iş arkadaşlarını istihdam etmek üzere internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Birecik Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Birecik Belediyesi personeli olmak isteyen ve ilçe sınırları içerisinde ikamet etmekte olan vatandaşların belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlanacak olan iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun olan pozisyonlar için yine belediyenin internet sitesinde yer alan iş başvuru formunu eksiksiz doldurarak cv ile birlikte sistem üzerinden belediyeye ileterek ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Birecik Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Birecik Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Birecik Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Birecik Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Birecik Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Birecik Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Birecik Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Birecik Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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