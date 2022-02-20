Bim Personel Alımı ve Güncel İş İlanları 2022, Bim İş başvurusu

Bim Personel Alımı 2022, Bim işçi alımı yapacak mı?, Bim Personel Alımını ne zaman yapacak?, Bim’de çalışanları kaç lira maaş alıyor? Bim bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bim personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Temel gıda ve tüketim malzemelerini en uygun fiyatlarla müşteriye sunmayı hedefleyen BİM ilk olarak 1995 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 1995 yılında toplamda 21 mağaza ile faaliyete geçen BİM günümüzde 7 bini aşkın şubeye sahip. Mustafa Latif Topbaş yönetimindeki BİM, mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından en büyük ve en gelişmiş perakende kuruluşudur. Günümüzde BİM çalışanlarının sayısı 50 bini aşmaktadır. Tüketiciye en uygun fiyatlarla ürün satışı yapan mağaza, ülkenin her bölgesinde hizmet vermektedir.

BİM İş İlanları

Hemen hemen her mahallede hizmet veren BİM giderek büyümeye devam ediyor. Büyüyen BİM ailesine ise her geçen gün yeni üyeler katılıyor. İş ilanları internet üzerinden yayınlanıyor. BİM personeli olmak isteyen bireyler bu ilanları inceleyerek iş başvurusu yapabiliyor. Başvuru yapacak olan bireylerde bazı özellikler aranıyor. Bu özellikler başvuru sırasında bireylere açıklanıyor.

BİM İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

BİM iş başvurusu için iki farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi online başvuru, ikincisi ise yüz yüze başvurudur. Online başvuru için takip edilmesi gereken düzen şu şekildedir;

Web sayfaya giriş yapmak

İnsan kaynaklarına tıklamak

Kariyer seçeneğine tıklamak

Başvuru bölümüne gelerek bilgileri doldurmak

Doğru bilgilerle tamamlanan başvuru onaylanmakta ve gönderilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda bu başvurular incelenmekte ve personel seçimi yapılmaktadır. Aynı zamanda size en yakın BİM’e giderek CV bırakabilirsiniz. BİM iş başvuru şartları genel olarak aşağıda yer aldığı gibidir.

Deneyim sahibi olmak

Düzene hakim olmak

Çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek

Uyum içerisinde çalışabilmek

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Mağaza Personeli

Kasiyer

Reyon Görevlisi

Muhasebe Personeli

Depo Personeli

Pozisyon Açıklamaları:

Mağaza Personeli: Mağaza içerisinde müşteriye yardımcı olur, ürün bilgilendirmesi yapar.

Mağaza içerisinde müşteriye yardımcı olur, ürün bilgilendirmesi yapar. Kasiyer: Mağazada kasa işlerinden sorumludur.

Mağazada kasa işlerinden sorumludur. Reyon Görevlisi: Mağazada bulunan rafların düzenini sağlar, raflardaki ürün kontrollerini yapar.

Mağazada bulunan rafların düzenini sağlar, raflardaki ürün kontrollerini yapar. Muhasebe Personeli: Mali işleri takip eder, faturaları inceler ve hesap işlemleriyle ilgilenir.

Mali işleri takip eder, faturaları inceler ve hesap işlemleriyle ilgilenir. Depo Personeli: Ürünlerin depoya yerleştirilmesi ve depodan çıkarılmasını takip eder. Ürün stoklarını inceler, depo düzenini sağlar.

Temel Bilgiler:

Minimum çalışma yaşı: 18

Çalışma saatleri: Pazartesi – Pazar 09:00 – 21:00

Alım yapılacak şehirler: İstanbul, İzmir, Ankara, Van, Sinop, Adana, Bursa…