BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak BİM zincir marketlerine 5 bin kişi Eleman Alımı Yapacağını Duyurdu BİM Market Personel Alımı İşe Alım ve Tüm Detaylar...

BİM market İşe Alım Eleman Alımı

BİM zincir marketlerine 5 bin kişi alacak BİM zincir marketlerine 5 bin kişi Eleman Alımı Yapacağını DuyurduBİM Market Personel Alımı İşe Alım ve Tüm Detaylar...

BİM, 2019 senesi itibariyle 40 milyar TL'lik ciroyla evvelde kalırken , 2020 senesi için 1 milyar TL yatırım ve 5 bin kişiyi istihdam etme hedefi belirledi. Firma yurtdışında da büyümeyi tüm hızıyla devam edecek

BİM'den yapılan duyuruya göre, şirketin net kar oranı yüzde 3.0 olarak belirlendi . Vergi ve sosyal güvenlik kuruluna ait ödemeler olarak kamuya herşey dair 2 milyar TL civarında katkıda bulunmuştur .

Türkiye Genelinde 8.348 Mağazası Bulunmakta

Geçen Senesi sonu itibari ile BİM'in Türkiye'de ve yurt dışında toplam mağaza adeti 8 bin 348'ü buldu . Bunların 93'ü farklı bir konseptle hayata geçirlen FİLE mağazalarından da oluşmakta . 2019 senesinde 3 bin 785 ihtiyaç sahibi insana yeni iş olanağı sunmakta olan BİM toplam istihdamını konsolide bazda 51 bin 765 kişiye kadar ulaştı . Market zinciri, geçen sene Fas'ta 55, Mısır'da ise 20 yeni mağazaya ulaştı. Böylece sene yi Fas'ta 497, Mısır'da ise 320 mağaza ile noktalamış oldu . BİM, bu iki ülkede toplam 4 bin 700 çalışan istihdam etmekte . BİM'in telekom sektöründeki işlerini gerçekleştiren BİMCELL ise geçen sene 400 bin yeni abone daha büyüyerek toplam abone sayısını 2 milyonun üzerine aldı . BİM, 2020 senesi hedeflerini ise '5 bin kişiyi istihdam ve 1 milyar TL yatırım' şeklinde duyurdu .

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2019 senesinde bir önceki seneye göre yüzde 24 oranında büyüyerek 40 milyar TL ciro elde ettiğinin de altını çizdi

Başvuru hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

https://www.kariyer.net/firma-profil/file-gida-san-ve-tic-a-s-12743-3001#tblFirmaIlanlari

https://www.kariyer.net/firma-profil/bim-birlesik-magazalar-a-s-1888-9746#tblFirmaIlanlari

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