BİM Birleşik Mağazaları Kasa Reyon Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı
BİM Birleşik Mağazaları Kasa Reyon Personeli İşe Alım İlanı
İş İçeriği;
- Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
- Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
- Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
- Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak
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Sürekli / Tam zamanlı
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Başvuru Şartları;
- En az lise mezunu
- Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
- Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
- İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
- Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/bim-birlesik-magazalar-a-s-corlu-bolge-kasa-reyon-personeli-1804992
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