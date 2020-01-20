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BİM Birleşik Mağazaları Kasa Reyon Personeli İşe Alım İlanı

BİM Birleşik Mağazaları Kasa Reyon Personeli İşe Alım İlanı Eleman Alımı

BİM Birleşik Mağazaları Kasa Reyon Personeli İşe Alım İlanı
20 Ocak 2020 Pazartesi 16:03

BİM Birleşik Mağazaları Kasa Reyon Personeli İşe  Alım İlanı

İş İçeriği;

  • Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
  • Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
  • Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
  • Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak

  • Sürekli / Tam zamanlı

  • Başvuru Şartları;

  • En az lise mezunu 
  • Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
  • Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
  • İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
  • Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/bim-birlesik-magazalar-a-s-corlu-bolge-kasa-reyon-personeli-1804992

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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