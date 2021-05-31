İzmir Bergama Belediyesi Personel Alımı, güncel İş İlanları Belediyesi Bergama çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları açık iş pozisyonları Bergama Belediyesi Güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Bergama Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Bergama Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

1869 yılında 6 adet mahalle ile kurulan Bergama ilçesi, 2014 yılında düzenlenen belediyecilik yasaları kapsamında 137 mahalleye hizmet vermeye başlamıştır.

Bergama Belediyesi bütün faaliyetlerini sosyal belediyecilik anlayışı ve yasaların verdiği görev bilinciyle; İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, çağdaş hizmet sunan, çevreye önem veren, kültürel etkinlikler yapan ve uygarlıklar mirasını yaşatan kent olmak amacıyla sürdürmektedir.

Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarına hizmet veren ve vatandaşlarının taleplerine karşılık personel alımı yapmayı planlayan kurum, kadrosuna alacağı işçileri daha çok destek hizmetleri, park ve bahçeler, insan kaynakları, temizlik işleri, zabıta müdürlüğü gibi birimlerinde istihdam etmeyi planlamaktadır.

Bergama Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam eden Bergama Belediyesi, insan kaynakları ve zabıta birimi haricinde yeni alacağı personellerini sözleşmeli işçi kadrosuna istihdam edecek.

Özellikle zabıta kadrosuna girecek adaylardan, şehrin ihtiyaçlarına karşılık verirken adil ve şeffaf olmaları isteyen Bergama Belediyesi‘nde tüm personeller 08.00-17.00 saatleri arasında çalışmakta ve mesaiye kalan personellere belediyenin belirlediği ücret politikasına göre fazla mesai ücreti ödenmektedir.

Bergama Belediyesi Memur Alımı

Bergama Belediyesi memur alımı 2019 yılının geçtiğimiz aylarda gerçekleşti. Ancak memur alımları için bu yıl içerisinde yeniden duyurular yapılabilir. Özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri için yeni bir başvuru söz konusu olursa, kurumun listesinde Bergama Belediyesi’de yer alabilir.

Ege Bölge’si içerisinde olan Bergama 2016 verileri ile nüfusu artan beldeler arasındadır. Bu nedenle Bergama Belediyesi memur alımları ile çok sayıda kişiye istihdam sağlanarak, yaşam standartlarını yükseltebilme imkânı sunmaktadır. Buna bağlı olarak sık sık web sitemizi ve belediyenin sitesini kontrol etmenizi öneririz.

Bergama Belediyesi İş İlanları

Vatandaşlarının müşterek ve yaşamsal ihtiyaçlarını zamanında, adil ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşılamak hedefiyle personel alımı yapacak olan Bergama Belediyesi, personel alımı ile ilgili bütün detayları resmi internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş ilanı ile duyuracak.

Ayrıca kurum tarafından personel alım şartlarının netleştirilmesi halinde sitemiz üzerinden de bilgilendirme yapılacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Bergama Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bergama Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen adayların belediyenin insan kaynakları birimine başvurularını ileterek ya da kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurarak ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bergama Belediyesi insan kaynakları birimi bütün başvuruları değerlendirerek aranan kriterlere uygun olan adayları görüşmeye çağırmakta ve mülakata tabi tutmaktadır. Mülakatı başarı ile tamamlayan adaylar için oryantasyon süreci ile birlikte işe alım süreci başlatılmaktadır.