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Batman Üniversitesi 1 Memur Personel Alımı Yapacak

Sayıştay Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak, Sayıştay Başkanlığı sözlü sınav ile oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen pozisyonlar için toplam 10 adet “Sözleşmeli Büro Personeli” alımı yapılacaktır.. Detaylar haberde...

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 3. (üçüncü) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca atama yapılacaktır.

1-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak,

c) Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak

d) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

2-BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:

Başlangıç Tarihi : 23/12/2019 Pazartesi günü

Son Başvuru Tarihi : 06/01/2020 Pazartesi günü (Dâhil)

 Adayların müracaatlarını aşağıda açık adresi bulunan “Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı”na şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

 Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Batı Raman Kampüsü

Rektörlük Binası 3. Kat BATMAN

Tel : 0488 21735 65 - 217 37 04

E-posta : pesonel@batman.edu.tr

3-BAŞVURU BELGELERİ:

1) Başvuru Dilekçesi

2) Kamu İç Denetçi Sertifikası (Posta yoluyla yapılacak başvurularda çalıştığı Kurumdan “Aslı görülmüştür.” ibareli ve mühürlü olmalıdır)

3) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Sistemden alınmış kare kodlu belge olacaktır.)

4) Lisans Diploması, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi fotokopisi (Posta yoluyla yapılacak başvurularda çalıştığı Kurumdan “Aslı görülmüştür.” ibareli ve mühürlü olmalıdır.)

5) HİTAP Hizmet Belgesi (E-devletten ya da çalıştığı Kurumdan alınacaktır)

6) Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınacaktır)

7) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı arkalı önlü fotokopisi

8) Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

9) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınacaktır)

10) Uluslararası sertifika fotokopisi (Varsa CIA, CISA, CCSA, CGAP) *

*CIA, CISA, CCSA ya da CGAP sertifika sahibi olan adaylar bu sertifikalarının birer fotokopisini başvuru belgelerinin ekine koyacaklardır. Belirtilen sertifikalardan herhangi birine sahip olmayanlar da başvuruda bulunabileceklerdir.

4-ATAMA ÖNCESİ İSTENECEK BELGELER:

1) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı ya da noter onaylı fotokopisi.

2) Lisans Diploma, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi aslı ya da noter onaylı fotokopisi

3) Sağlık raporu

4) Uluslararası sertifika aslı (Başvuruda CIA, CISA, CCSA, CGAP sunulması durumunda)

5) Kamu İç Denetçi Meslek Ahlak Kuralları Sayfalarının İmzalanmış Hali

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların;

 Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,

 Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun

 Lisans Mezuniyet Notunun (100’lük sisteme göre) % 20’sinin

 Her bir Uluslararası Sertifika (CIA, CISA, CCSA, CGAP varsa) 10 puan olarak, sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Toplam puanları eşit olan adayların Kamu İç Denetçi Sertifika Puanlarına bakılacak olup sertifika puanı yüksek olan aday üst sırada yer alacaktır. Kamu İç Denetçi Sertifika Puanlarının da eşit olması durumunda kamuda hizmet süresi daha fazla olan aday üst sırada yer alacaktır.

 Başvuran adayların adlarının yer alacağı ve puan sıralamalarını gösteren “Aday Listesi” 09/01/2020 tarihinde http://batman.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

 Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumunu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’ndan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır.

 İlan edilen kadro adedinin 3 (üç) katı kadar sertifikası geçerli olan adayın isimlerinin yer alacağı “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi” yine aynı internet sitemizden ilan edilecektir. Mülakat tarihi ve mülakat adresi bu liste ile beraber duyurulacaktır.

 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi”nde belirtilen vakitte mülakat yerinde bulunmayan adaylar, mülakat hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

 Yapacak değerlendirme sonucu atanmaya hak kazanan aday olması durumunda atanmaya hak kazanan adayın adı mülakat tarihinin ertesi günü http://batman.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayın “ATAMA ÖNCESİ İSTENECEK BELGELERİ” tamamlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

Atamanın adaylara yazılı olarak tebliğ edilmesinden sonra 15 gün içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

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