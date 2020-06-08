Nevşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Nevşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Batman Belediyesi Personel Alımı

Batman Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Batman Belediyesi Personel Alımı

Batman ilimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde konumlanmış, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin önemli şehirlerinden birisidir. Dicle’nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf; üç bini aşkın mağarası, orta çağdan kalma mükemmel tarihi köprüsü, eski çarşısı, cami minareleri ve tarihsel anıtlarıyla baştan sona kuşanmış bir doğa harikasıdır. 1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Beşiri Kozluk ve Sason ilçeleri Siirt’ten, Hasankeyf ve Gerçüş ilçeleri Mardin’den alınarak, Merkeze bağlanarak Türkiye’nin 72. kenti olma unvanına kavuşmuştur. Batman Belediyesi yayımlamış olduğu açıklama ile 2020 senesi içerisinde çok sayıda personel istihdam edecek olup gerekli olan bütçe ayarlaması yapmıştır. Batman Belediyesi belediyecilik konusunda geçtiğimiz senelerde atanan kayyumlar ile birlikte terör örgütlerinin kısakcından kurtulmuş önemli işler başarmıştır. Şehrin terör örgütlerinin verdiği ağır tahribattan kurtarmak için sosyal belediyecilik ve halka hizmet yolunda çok büyük işler başarmıştır Ayrıca iş kollarını genişletebilmek ve Batman ilini Güneydoğu’nun incisi yapabilmek için çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi bu kapsamda çok sayıda memur işçi personel istihdamı gerçekleştirecek. Batman Belediyesi sadece il merkezi için değil aşağıda saymış olduğumuz ilçeler ve taşra bölgesi için de alımlar yapacak. Batman Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Beşiri

Gercüş

Hasankeyf

Kozluk

Sason

Batman Belediyemizce açıklanan haber, kuşkusuz Batman şehri ve ilçelerinde ikamet etmekte olan, iş bekleyen binlerce kişiye umut ışığı oldu. Batman Belediyesi yapmış olduğu açıklamada, yapılacak olan personel alımlarının emekliye ayrılmış olan personellerin ve ihtiyaç duyulan kadroların çokluğu sebebiyle yapılacağını ayrıca yapılacak olan alımların belediye bütçesinden karşılanacağını belirtti. Açıklanan İlanlarda ilkokul mezunu, lise mezunu ya da üniversite mezunu kişilerin iş başvurusu yapabileceği kadro ve pozisyonlar bulunuyor. Temizlik işçisinden, zabıta memuruna, sağlık personelinden, memura, park bahçe personeli, şoför, itfaiye memurundan, mühendise kadar oldukça fazla kadro ve pozisyonda alımlar gerçekleştirilecek. Ayrıca ilanların çoğunda KPSS şartı da aranmıyor. Adaylar sadece sözlü sınav aşamasından geçerek, kadrolu olarak belediye bünyesinde çalışma imkanı elde edecek.

Batman Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Batman Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Batman Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Batman Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Batman Belediyesi ve Batman’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Batman Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Batman Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.