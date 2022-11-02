Bartın İl Özel İdaresi yayınladığı ilan ile Orman mühendisi ve mimar kadroları için mimarlık bölümünden mezun iç mimar sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu, Bartın İl Özel İdaresi personel alımı, Bartın İl Özel İdaresi iş başvurusu, Detaylar haberde

Bartın İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

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başvuru Şartları

İlana erkek ve kadınların başvuru yapabilmeleri mümkündür. Bunun yanı sıra adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir. Erkek adaylar için ise askerlik ile herhangi bir ilişiklerinin bulunmaması gereklidir. Bu ilan kapsamında istihdam edilecek personeller Bartın’ın tüm ilçelerinde çalışmayı da kabul etmektedirler. Başvuru yapan adayların son 1 yıldır Bartın’da ikamet etmiş olmaları da istenmektedir. Bu ise nüfus müdürlüğünden alınacak resmi yazı ile ispat edilecektir.

Bu ilan kapsamında toplam 3 farklı pozisyona alım gerçekleştirilecektir. Bu pozisyonlar mimar, inşaat ve endüstri mühendisliğidir. Dolayısıyla başvuru yapacak adayların ilgili eğitimleri almış olmaları da gereklidir.

Bu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar için 2 Nisan’da başlayacak olan başvurular 12 Nisan tarihinde son bulacaktır. Adaylar başvurularını şahsen ve elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik başvuru yapmak isteyenler için insankaynaklariegitim@bartinozelidare.gov.tr adresinin verildiğini de ekleyelim.

Bu ilana başvuru yapacak adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırması da yapılacaktır. Adayların güvenlik soruşturmalarında olumsuz bir durum tespit edilmesi durumunda başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup reddedilecektir. Ayrıca adayların ilgili bilgi ve belgeleri de eksiksiz ve doğru bir şekilde vermeleri gereklidir. Bunu ihlal eden personeller hakkında da işlem yapılacağını ifade etmek gerekir.

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