Balıkesir Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 5 Güvenlik Görevlisi, Terörle mücadelede yaralanan TMY ve Eski Hükümlü Temizlik görevlisi, 15 normal temizlik görevlisi, İnşaat işleri ustası ve sıhhi tesisat ustası Olmak Üzere Toplamda 25 sürekli işçi alınacaktır.

BALIKEsİR Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştınlmak üzere 657 sayılı

Kanunun 4/D maddesi kapsamında- 4857 Sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve

Kuruluşlannda İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetrnelik"

kapsammda Ttlrkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracıhğıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı

gösterilen şekilde "Siirekli İşçi" almı yapılacaktır. Şartlın tışıyan adıylınn 01-1|10312020

tarihleri aresında başvurutınnı Bahkesir İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezine

şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmalan gerekmektedir.

B) GENELŞARTLAR

1) Talep şartlanna durumu uyarı adaylar, ilanrn yayınlandığı tarihten itibaren 5 gilın içinde

İŞKUR il müdtlrlilklerinden/}ıizrrıet merkezlerinden, himıet noktalanndan

veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi iiaerinden İş Arayan" linkine TC kimlik

numzır.§l ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son miiracaat tarihi tatil

giiniine rastladığında başlurular takip eden ilk iş giinü sonuna kadar uatllacaktrr.

2) Miiracaat tarihleri çakışan, ayru kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine

durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe milracaatı kabul edilecektir.

3) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başıuru yapacaklan listeyi başvuru esnasında

işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru siiıesi bittiiien sonıa liste değişikliği talepleri kabul

edilmeyecektir.

4) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi

için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kuasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde,

öncelikliler de dahil olmak iizere talep şartlanna uygun tiim başvuru sahipleri aıasından açık

iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudarı kura sonucu

belirlenecektir.

6) Taleplere başıı.ıru yaparak listelere giren adaylar aranarı koşullan taşıyp taşımadıklanna

ilişkin olarak; eğitim durumq tecrübe, öncelik dtırumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb.

belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve

yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun intemet sitesinden adaylaıa

duüıırulacaktır. Durumlannı belgeleyemeyenler veya yanhş beyanda bulunanlar listelerden

çıkanlacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

3

7) Sınav giirı, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazarıarı adaylar, işçi alımını yapacak kamu

kurum ve kuruluşunun intemet sitesinde duyurulacakiır. Bu duü,uru, tebliğ mahiyetinde kabul

edilecek, adayların adıesine posta yolu ile aynca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardarı, başvuıuda bulundukları siirekli veya geçici işgücü

talebine işverence davet edildikleri hAlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava

katılmayan, işi reddeden veya kamuda süekli işçi statiisiinde işe yerleşenlerin öncelik hakkı

ortadan kalkacaktır.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarınrn işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı

Nüfus Kayıt Sisteminde kayıth olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il

veya bölge diizeyinde yayımlanan işçi ıaleplerinin başvuru siiresi içerisinde ikametini talebin

karşılanacağı yere taşıyan adaylann başvurulan kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile

ilgili olarak, Adıese Dayalı Nüfus Kayt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus

Müdtlrlüğilnde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktrr. İkametini talebinin karşılanacağı

yer içerisinde değiştiren adaylann Nüfus Müdi.irlfülerinden alacakları Adres Bilgileri

Raporunu başıuru siiıesi içerisinde Kurum iinitesine ibraz etneleri halinde ilgili işgücü

talebine başvurusu yapılr.

10) Gerçeğe aykın belge verenlerin ya da beyanda bulıınan-ların başvurusunun geçersiz hale

getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞrUR ile talep sahibi kamu kurum ve

kuruluşlarının yasal işlem yapma haklan saklıdr. Talep şartlannı taşmadığı soııradan

anlaşılan adaylann başvurulan ilan - sınav siirecinin her aşamasında idarece

sonlandınlabilecektir.

Özel ŞARTLAR

1) Affa ugramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlaı, anayasal diizene ve bu diizenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlanna karşı suçlar ve casusluk,

zimmet, irtikap, rüşvet, lursızlık, dolandıncıhk, sahtecilik, güveni kötiiye kullaııma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat kanştırma" suçtan kaynaklanarı malvarlrğı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan mahkum olmamak.

2)Herharıgi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulliik aylığı almıyor

olmak.

3)Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4)Kamu kurum ve kuruluşlannrn ilgili disiplin mevzuatı uyannca görevinden veya meslekten

ihraç edilenlerin başvurulan kabul edilmeyecelıir.

5)Deneme süesi iki ay olup, bu siire içerisinde başarısız olanlann iş akitleri tazırrinatsız

olaıak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardarı mahrum bulunmamak.

7)2527 sayı|ı Tiirk Soylu Yabarıcıların Tiirkiye'de Meslek ve Sanatlannı Serbestçe

Yapabilrnelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştınlabilmelerine İlişkin Kanun

hilkümleri saklı kalmak kaydıyla Tiirk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memwlan Kanunun 48 inci maddesinin birinci fikrasrnın (A) bendinin

(l), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

D) EsKİ HÜKÜMLü VEYA TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANAN

BAŞVURUSU İÇiN

Eski hiikilmlü: Affa uğramrş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal

di.izene ve bu diizenin işleyişine karşı suçlar, milli saıunmaya kaışı suçlar, Devlet srrlanna

karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldın veya çocuğun cinsel istisman suçlarındarı mahküm

olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla siireyle hapis cezası

aları ya da ceza siiresine bakılmaksızın zimmet, irtik6p, rüşvet, }ursızlık, dolandıncılık,

sahtecilik, güveni kötiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştrrma, edimin ifasına fesat

kanştırm4 suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan

hüiirn giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler,

denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükiiınlü belgesi ile durumlannr

belgelendirenleri,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 2116l|927 tarih]i ve 1l11

sayılı Askerlik Karıunu veya |61611927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek

Askeri Memurlar Karıunu kapsamrna giren ve askerlik hizmetini yaparken 121411991 lat',hl,i

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Karrununun 21 inci maddesinde saylan terör olaylannın

sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağhk raporu ve terörle

mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlanru belgelendirenleri, ifade

eder.

E) KURA İşı,nııi, KURA TARiHİ, KURA soNUCU, sÖzl-Ü SINAV, SINAV

TARİHi vE YERi

1.Başııırulann tamamı kura çekimi için İŞKUR tarafından Bahkesir Üniversitesine

bildirilecek, başııırular arasındaıı ilan edilen her ı.ınvan sayısının 4(dört) katı kadar asil ve

yedek |7103/2020 tarihinde saat 10:00 da noter huzurunda çekilecek kura ile aday

belirleneceklir. Kura çekimi Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans

Salonunda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda

www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara aynca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde

kura çekimini izleyebilirler.

2.Kura sonucu ve kuradan sonraki ttiın si.iıeçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr intemet

adresinden ilgililere duyurulacakhr.

3. Kura sonucrında stnava giımeye hak kazanan adaylar siiresi içinde istenen belgeleri

Üniversitemize ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.balikesir.edu.tr adresinden

duytırulacaktır. Sınav öncesi yapılacak belge tesliminde şartlan taşımadıF anlaşılan adaylar

ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar sınava alınmayacaktr.

4. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlannda işçi Allnm.asında Uygulanacak

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 17 inci maddesi gereğince Universitemizce sözlü

smava tabi tutulacaklardır.

5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, srnav tarihi, srnav

sonuçlan, itiraz sonuçlan, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her tiirlü duyurular

Üniversitemiz intemet adresinde iları edilecek, bunun için adaylara herhangi bir Yazılı tebligat

yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecekİil.

6. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile aynca

tebligat yapılmayacalıir.

7. Sözlü sınav, adaylann başvurduklan hizmet alanrna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden,

yürütmekle yiikiimlü olacaklan vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacaktır.

8. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan

aday, srnav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

9. Atanmaya hak kazanarılardaın göreve başlamayan veya ataııına şartlannr taşımadığmdarı

göreve başlatılamayarılann yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasındarı personel

belirleneceltir.

D sÖZLü SINAVA GiRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK

BELGELER

1 . Nüfus Ciizdarıı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğIaf

3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıkusı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul

edilecektir.)

5. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığınr gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet

çrktrsı kabul edilecektir.)

6.Adli Sicil Kaydı (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya baıkodlu E-devlet çıllısı kabul

edilecektir.)

8. Öncelik hakkına sahip olanlann, öncelikli dıırumlarınr gösterh belgenin aslı ve fotokopisi

9. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kaııununun 2l inci maddesinde sayrlan terör

olaylannın sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık

raponı ve terörle mücadelede yaralandığıru gösteren komutanlık yazısı ile durumlanm

gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilarıa başvuranlar için)

lO.Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam

teşekkiillü hastaııeden ahnmış Sağlık Raporu

l 1.Güventik Görevlisi olaıak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel güvenlik

kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun l4'i.incü maddesinde

belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlarnış olmak, özel güvenlik kimlik

kartına sahip olmak.) .)(Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6

ay geçerlilik siiıesi olmak.)

12.Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi(Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan

pozisyonlar için)

13. Eski hiıkümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlannr

belgelendirmek.

G) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafindan sonuçlanna ilişkin olarak, sonuçlann açıklanmasından itibaren 2

(iki) iş gilnü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek iizere İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı nezdinde yazılı olarak yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz siiresinin bitim tarihini

takip eden 3 (üç) iş giinü içinde Sınav Kurulunca karara bağlarıır. Nihai karar itiraz süibine

bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks e-posta

vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile siiresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate

alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan

gecikmeler dikkate alınmayacaklır.)

H) ATAMA işrnııı,nni

1. Sınav kurulunc4 kadıo sayısı kadar asıl ve aynr sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda

başanlı olup da atarnasl yapılanlardan işe başlamayanlaı ile atanma şartlannı taşımadığı

sonradarı anlaşılaıak işe başlatılmayanlarrn yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden

başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atarna için öngörtiılen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanhş,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulıınmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri

yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iplal edilecektir. Yerleştirildiği

kadrolann nitelik ve şartlannı taşıdığı halde istenen belgeleri siiresi içerisinde teslim etmeyen

adaylar göreve başlatılmayacaktır.

I) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başıuru ve işlemler srrasında gerçeğe aykrn beyanda bulunduğu tespit edilenlerin

sınavlan geçersiz sayılarak atamalan yapılmayacak, atamalan yapılmış olsa dahi iptal

edilecektir. Bu kişiler hakkmda Tiirk Ceza Kanwrunun ilgili hiiktirrıleri uygularımak

i.izere, Cumhuriyet Başsavcllığına suç dulıırusunda bulunulacaktır.

