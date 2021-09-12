Bakanlık, 60 puan ile çocuk bakım elamanı alımı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR üzerinden çocuk bakım alanında eğitim almış, Ankara'da ikamet eden ve düşük KPSS puanı ile çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı alımı alacağını açıkladı.

Çocuk bakıcısı/çocuk bakım elemanı alımı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kreş ve gündüz bakımevi biriminde görev yapacak. Alımı yapılacak personeller Ankara'da görev alacak. Başvuru şartlarında da Ankara'da ikamet şartı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı alacağını duyurduğu çocuk bakım elemanında aradığı şartlarını da duyurdu. 2 yıllık eğitim veren Üniversitelerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan, en az 2 yıl mesleki deneyimi arayan kurum tarafından "2020 KPSS puanı P93 puan türünden en az 60 almış olmak,

*18-35 yaş arası olmak

*Görevlendirileceği grubun sınıf öğretmeninin denetiminde, sınıf ve uyku odalarının temizliği ve çocukların özbakım işlerini yapabilecek olması gerekmektedir." denildi.

Çoçuk bakım elemanı alımında KPSS şartı olsa da, alınacak olan personeller işçi statüsünde çalışacaklar. KPSS puanı ile yapılacak sıralamanın ardından mülakat süreci olacak ve 2 kişi işe alınacak.

ÇOCUK BAKIM ELEMANI İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çocuk bakım elemanı için İŞKUR üzerinden açtığı kadronun başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular 13 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Çocuk bakıcısı alımına başvurmak isteyenler İŞKUR e-Şube sayfasında İLAN NO yazan yere 00006268391 yazarak ilanı bulabilir. İlana başvuru yapabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmanız ve şifreniz olması gerekmektedir.