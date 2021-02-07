Bahçeşehir Üniversitesi personel alımı ünversite 45 öğretim üyesi alacak iş ilanı başvuru nereden nasıl yapılır

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim- Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.
ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının, bölümü,başvuracağı alanı belirten ve İlan sıra numarasının yer aldığı bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği açıklanmış dosya ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilan (03/02/2021 – 17/02/2021) süresi içerisinde şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Formlara bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.
2. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
3. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
4. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
6. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
7. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
9. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
10. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
BAŞVURU YERİ: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 Beşiktaş İstanbul
Tel: (212) 381 58 52, (212) 381 58 69
Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (03/02/2021 – 17/02/2021) 15 gündür.
|SIRA NO
|FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL
|BÖLÜM
|PROGRAM ANABİLİM DALI
|UNVAN
|SAYI
|AÇIKLAMALAR
|1
|Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Eğitim Bilimleri
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında tamamlamış olmak. Doktora sonrası, yurt dışındaki bir üniversitede misafir öğretim üyesi (post doc) olarak araştırma yapmış olmak olmak. Evlilik ve Aile İlişkileri, Evlilik Doyumu, Evlilik İlişkilerini Sürdürme/İlişki Sürdürme Davranışları, Evli Bireylerde Çatışma ve Çatışma Çözme, İlişkisel Eşitlik/Eşitlik Teorisi konularında çalışma
yapmış olmak.
|2
|İletişim Fakültesi
|Yeni Medya
|Yeni Medya
|Doç. Dr.
|1
|Medya ve İletişim Çalışmaları alanında Doktora mezunu olmak. Doçentlik unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Bilgi iletişim teknolojilerinin enformasyon alanına etkileri üzerine akademik
araştırma ve çalışmalar yapmış olmak.
|3
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
|Dil ve Konuşma Terapisi
|Prof. Dr.
|1
|Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlığını ya da doçentliğini almış olmak. Dil ve Konuşma Terapisi ile
ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
|4
|İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Lojistik Bölümü
|İşletme
|Doç.Dr.
|1
|Yükseklisans ve doktorasını üretim yönetimi ve pazarlama alanında tamamlamış, marka yönetimi, tüketici davranışı ve hizmet pazarlaması alanlarında çalışmalar yürüten, ve bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş olan. Uluslararası endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınlarının olması ve bölümün ulusal ve/veya uluslararası proje, işbirliği ve akademik yayın potansiyelini arttırmaya
katkıda bulunacak olan
|5
|İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|Prof.Dr.
|1
|Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış, Avrupa siyaseti, Avrupa Birliği, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa kimliği, AB göç ve mülteci politikası alanlarında çalışmalar yapan, bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş, uluslararası endeksli
dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınları olan ve bölümün uluslararası proje, işbirliği ve akademik yayın potansiyelini
arttırmaya katkıda bulunacak olan
|6
|İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|Prof.Dr.
|1
|Avrupa Çalışmaları alanında doktorasını tamamlamış, Avrupa Birliği ilişkileri ve Kamu Diplomasisi alanlarında çalışmaları olan
|7
|İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|Doç.Dr.
|1
|“Siyaset Bilimi” alanında doktorasını tamamlamış olmak. “Karşılaştırmalı Siyaset”, “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri” ve “Türk Siyasal Hayatı” alanlarında çalışmalar yapmış olmak; bu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş olmak. Uluslararası endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından basılmış yayınlarının olması ve bölümün uluslararası proje, işbirliği ve akademik yayın potansiyelini arttırmaya
katkıda bulunacak olan
|8
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|1
|TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
|9
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Beyin ve Sinir Cerrahisi
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|1
|10
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|3
|11
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Deri ve Zührevi Hastalıkları
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|2
|Enfeksiyon
|12
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Hastalıkları ve
Klinik
|Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi
|1
|Mikrobiyoloji
|13
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Genel Cerrahi
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|2
|14
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Göğüs Hastalıkları
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|1
|15
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|2
|16
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Göz Hastalıkları
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|1
|17
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|İç Hastalıkları
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|6
|18
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kadın Hastalıkları ve
Doğum
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|4
|19
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Kardiyoloji
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|2
|20
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Kulak, Burun ve Boğaz
Hastalıkları
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|3
|21
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp Bilimleri
|Nöroloji
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|3
|22
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Ortopedi ve Travmatoloji
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|3
|23
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|1
|24
|Tıp Fakültesi
|Temel Tıp Bilimleri
|Tıp Eğitimi
|Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi
|1