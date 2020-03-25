AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hastanesinde istihdam edilmek üzere HEMŞİRE, SAĞLIK TEKNİKERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 108 sözleşmeli personel alınacaktır. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSU, BAŞVURU FORMU DETAYLAR HABERDE..
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 108 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hastanesinde istihdam edilmek üzere HEMŞİRE, SAĞLIK TEKNİKERİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 108 sözleşmeli personel alınacaktır. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSU, BAŞVURU FORMU DETAYLAR HABERDE..
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