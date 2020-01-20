Atasay Kuyumculuk San.Tic.Aş Satış Danışmanı Personel Alımı İşe Alım İlanı Eleman Alımı
Atasay Kuyumculuk San.Tic.Aş Satış Danışmanı Personel Alımı İşe Alım İlanı
İş İçeriği;
- En az lise mezunu,
- Mağaza içi satış konusunda deneyimli ve/veya bu alanda kariyer yapmak isteyen,
- Tercihen kuyumculuk sektöründe tecrübesi olan,
- Müşteri beklentilerini iyi algılayarak, sürekli müşteri memnuniyetini sağlayacak,
- Diksiyonu düzgün, akıcı konuşabilen,
- Dış görünümüne önem veren,
- Takım çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,
- Ms Office programlarını etkin olarak kullanabilen,
- Çorluda ikamet eden,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
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Başvuru Şartları;
- En az 1 yıl tecrübeli adaylar
Askerlik Görevini tamamlamış olmak
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Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
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Sürekli / Tam zamanlı
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/atasay-kuyumculuk-san-ve-tic-a-s-satis-danismani-corlu-orion-avm-2426434
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