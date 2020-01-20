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Atasay Kuyumculuk San.Tic.Aş Satış Danışmanı Personel Alımı İşe Alım İlanı

Atasay Kuyumculuk San.Tic.Aş Satış Danışmanı Personel Alımı İşe Alım İlanı Eleman Alımı

Atasay Kuyumculuk San.Tic.Aş Satış Danışmanı Personel Alımı İşe Alım İlanı
20 Ocak 2020 Pazartesi 16:28

Atasay Kuyumculuk San.Tic.Aş Satış Danışmanı Personel Alımı İşe  Alım İlanı

İş İçeriği;

  • En az lise mezunu,
  • Mağaza içi satış konusunda deneyimli ve/veya bu alanda kariyer yapmak isteyen,
  • Tercihen kuyumculuk sektöründe tecrübesi olan,
  • Müşteri beklentilerini iyi algılayarak, sürekli müşteri memnuniyetini sağlayacak,
  • Diksiyonu düzgün, akıcı konuşabilen,
  • Dış görünümüne önem veren,
  • Takım çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,
  • Ms Office programlarını etkin olarak kullanabilen,
  • Çorluda ikamet eden,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.
     

  • Başvuru Şartları;

  • En az 1 yıl tecrübeli adaylar
    Askerlik Görevini tamamlamış olmak

  • Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

    Satış Alanında

  • Sürekli / Tam zamanlı

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/atasay-kuyumculuk-san-ve-tic-a-s-satis-danismani-corlu-orion-avm-2426434

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