ASSİST A.Ş Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Eleman Personel Alımı
ASSİST A.Ş Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Eleman Personel Alımı
İş İçeriği;
Müşteriler tarafından aranarak ilk ve tek kontakta, profesyonel konuşma adabı çerçevesinde, farklılığınızı ortaya koyarak müşteri problemlerini çözümlemek, yönlendirmek ve müşteri memnuniyetini oluşturmak.
- Diksiyonu düzgün,
- En az lise mezunu,
- Telefonda etkili iletişim kurabilen,
- İkna ve analiz yeteneğine sahip,
- Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,
- İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar alınmakta Samsun ilinde ve bir çok yerde hizmet veren işyeri çok fazla sayıda eleman alımı yapacaktır
Telekomünikasyon, Çağrı Merkezi Ürün ve Hizmetleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Danışmanlık
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Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
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Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
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Tecrübesiz adaylar
Yapıldı, Muaf, Yapılmadı, Tecilli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/assistt-as-cagri-merkezi-musteri-temsilcisi-samsun-2273320
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