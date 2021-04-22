Arya turistik tesisler A.Ş 217 işçi alımı personel alımı 2021

Arya turistik tesisler aracılığı ile İşkur ‘dan 217 işçi alımı yapılacak. Türkiye iş kurumu, kurum dışı ilanları tarafından yayınlanan ilana göre belediye başkanlığı 17 branşta vasıflı/vasıfsız toplamda 217 personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre en az ilkokul muzunu olma şartı aranmaktadır. İşkur aracılığı ile yayınlanan ilana göre Aydın Kuşadası belediye başkanlığı tarafından alım yapılacak.

Personel alımı için dağılımı

Personel alımı ilanında personel dağılımı ise: 10 Meydancı, 15 Büfeci, 10 Teknik Eleman, 15 Destek Elemanı, 30 Plaj Görevlisi, 15 Temizlik Elemanı, 2 Pideci, 30 Garson, 15 komi, 10 Bulaşıkçı, 5 Barista, 10 Cankurtaran, 10 Barboy/Bargril, 10 Aşçı Yardımcısı, 15 Aşçı, 5 Kasiyer, 10 Barmen/Barmaid olarak belirlendi.

Adaylar için başvuru zamanı

Başvuru işlemleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (31 Mayıs dahil) yapılabilecektir.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar kurum adresine (İki Çeşmelik Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No:33 Kuşadası/Aydın) başvurularını yapacaklardır.

Adaylarda aranan ortak nitelikler

Türk vatandaşı olmak, Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek olmak, İletişimi Kuvvetli olmak şartları aranmaktadır.

Meydancı için aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Alanında 1 yıl deneyimli olmak

Büfeci İçin aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak, Alanında 1 yıl deneyimli olmak.

Teknik Eleman İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, İlgili meslek sertifikasına sahip olmak, Alanında 2 yıl deneyimli olmak.

Destek Eleman İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Titiz ve özverili olmak.

Plaj Görevlisi İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Titiz ve özverili olmak.

Temizlik Elemanı İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Titiz ve özverili olmak.

Pideci İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Garson İçin aranan nitelikler

En az Ortaokul mezunu olmak, Alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Komi İçin aranan nitelikler

En az Ortaokul mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Bulaşıkçı İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Titiz ve özverili çalışmak.

Barista İçin aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Cankurtaran İçin aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Barboy/Bargril İçin aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Aşçı Yardımcısı İçin aranan nitelikler

En az İlkokul mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.

Aşçı İçin aranan nitelikler

En az Ortaokul mezunu olmak, Alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak.

Kasiyer İçin aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak, Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Barmen/Barmaid İçin aranan nitelikler

En az Lise mezunu olmak, Alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.