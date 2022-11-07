Antalya Kaş Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Antalya Kaş Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Kaş Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 42 işçi alacağını duyurdu.

İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya ili Kaş Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 42 kamu personeli alınacak.Personeller geçici süreli kadroda 6 farklı unvanda istihdam edileceklerdir. Adaylar başvurularını 6 Kasım 2022 tarihine kadar Andifli Mahallesi Halk Konutları Sokak D Blok 10/4-4 Kaş/Antalya adresine yapacaklardır. 6 temizlik görevlisi, 5 şezlong görevlisi, 6 mutfak personeli, 5 kasiyer, 2 gece bekçisi ve 18 garson alınacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olmak, Emekliliğe hak kazanmamış olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak şarları aranmaktadır.

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