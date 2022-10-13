Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Antalya İlimiz resmi verileri ile 2.5 milyona yaklaşan nüfusu ve birkaç milyondan daha fazla da ziyaretçi nüfusu ile ülkemizin en kalabalık 5. Şehri konumunda bulunmaktadır. Antalya’da ekonomik hayat insanlar ve esnaf için gelir kaynağı büyük oranda turizm, ticaret ve tarıma dayanmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi özellikle turist yükünün çok fazla olması yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarının başında gelmesi sebebiyle şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için oldukça büyük bir gayret içerisindedir. 2019 yılı planları içerisinde de, özellikle Expo Antalya’da yapılacak olması gözlerin Antalya ilimize çevrilmesine neden olması sebebiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi bir çok memur işçi personel personel alımı, eleman alımı, işçi ve memur alımı yapacak. Bu iş ilanlarını haberimizin devamından güncel olarak takip edebilir yapılan ve yapılacak olan iş ilanlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı 2019

Dünya genelinde takip edilen ve büyük önem arz eden Dünya fuarı olarak bilinen Expo bu yıl Antalya’da yapılacak. Bu sebebten ötürü Bakanlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Çalışmaların son hızıyla devam ettiği bu organizasyon için binlerce memur işçi personel alımı yapıldı ve halen yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca çevre düzenlemesi ve yaz sezonuna yani turizm sezonuna hazırlık için yine binlerce memur işçi personel alımı gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilecek olan bu memur işçi personel alımları için herhangi bir sınav şartı ise aranmıyor. Sadece ilan çıkarıldığı genel olarak ilanda yer alan özelliklere ve şartlara uymanız çalışmak zaman yaş, ustalık gibi özellikleri karşılamanız belediye bünyesinde çalışmanız için yeterli görülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Antalya Büyükşehir Belediyesinde işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askerlikle alakalı olarak hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli, olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Başvuru itibari ve öncesinde Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Eğitim şartı, ilanda belirtilen Yaş, veya cinsiyet gibi, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olarak belirtilmiş poziyonlara başvurmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.Genel olarak Belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer nitelik ve şartları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafınca yayımlanan ve yayımlanması muhtemel olan tüm iş ilanlarına www.kamusaati.com internet web adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu yayınlamış ve yayınlayacağımız iş ilanlarını takip etmek, ilanlara başvurmak için hazır iş başvuru formu, iş başvuru tarihleri ve iş başvuru şartları gibi genel nitelikler ve bilgileri görmek ve anında iş başvurusu yapmak için sosyal ağlardan bizleri takip etmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca Belediye kurumunun insan kaynakları veya yazı işleri gibi çeşitli departmanlarına ve iştirak bağlı şirketlerine özgeçmiş bırakarak yapacak olduğunuz iş başvuruları kabul edilmemektedir. Bu sebepten sayfamızda belirlenen iş ilanlarının yayınlanmasını beklemeli ve bahsedeceğimiz usul ve esaslar ve belirtilen nitelikler çerçevesinde başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. Sayfamızda Genel olarak Antalya Belediyesi iş ilanları ile işe alım süreci ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık Umarız beğenmişsinizdir. İş İlanları Ve Antalya Büyükşehir belediyesi hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilir eksiklerimiz varsa düzeltebilirsiniz.

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