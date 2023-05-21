Antalya Büyükşehir Belediyesi 33 işçi alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde gassal, iş makinesi operatörü, mezar kazma işçisi ve temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.
İŞKUR''da yer alan ilana göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde gassal, iş makinesi operatörü, mezar kazma işçisi ve temizlik işçisi olarak istihdam etmek üzere 33 işçi alacak. Son başvuru tarihi 24 Ocak 2023 olarak açıklandı.
GASSAL (ERKEK) MÜRACAAT KOŞULLARI
Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak
Askerlikle ilişiği bulunmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat
GASSAL (KADIN) MÜRACAAT KOŞULLARI
Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ön başvuru formu doldurmak için şahsen müracaat