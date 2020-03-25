Ankara Üniversitesi sözleşmeli olark istihdam edilmek üzere 83 Hemşire alımı Yapacak, Ankara Üniversitesi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu Detaylar haberde...
Ankara Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel Alımı
Ankara Üniversitesi sözleşmeli olark istihdam edilmek üzere 83 Hemşire alımı Yapacak, Ankara Üniversitesi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu Detaylar haberde...
BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ :25.03.2020
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ :29.03.2020
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 83 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 5 gün içerisinde;
1) Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
3) Kimlik Kartı,
4) KPSS (B) grubu sonuç belgesi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) internet sitesinde bulunan başvuru formu 25.03.2020-29.03.2020 tarihleri arasında eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. Şahsen veya adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 5 katı kadar, Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.
IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.)
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında)
3) Kimlik Kartı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
6) Adli Sicil Kaydı ( e-devlet çıktısı-Mart 2020 tarihli)
7)Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyad ve TC. Kimlik No yazılacaktır.)
8) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir.)
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