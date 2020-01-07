Avrupa’daki en Büyük hastane Ankara Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Ankara Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Ankara Şehir Hastanesi iş ilanları detayları yazımız devamında...

Ankara Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Ankara Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Ankara Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan Ankara şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Ankara Şehir Hastanesi ’dir. Ankara Şehir Hastanesi Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak. Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak. Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır. Ankara Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Ankara Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Ankara Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 3.810 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Ankara bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. Bursa Şehir Hastanesinin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Ankara Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Bursa Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Avrupa’daki en Büyük hastane olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece Ankara şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun 3.810 kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 5 bine yakın kişi çalışırken, Ankara Şehir Hastanesi bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

RAKAMLARLA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BİLKENT





Toplam Yatak Sayısı: 3.810



Genel Hastane Binası: 562 yatak

Kalp ve Damar Hastanesi Binası: 441 yatak

Nöroloji Hastanesi Binası: 506 yatak

Çocuk Hastanesi Binası: 599 yatak

Kadın Doğum Hastanesi Binası:542 yatak

Onkoloji Hastanesi Binası: 588 yatak

Ana Hastane Binası: 72 yatak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Binası:300 yatak

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Binası: 100 yatak

Medikal Gözlem Kliniği: 100 yatak

Toplam Kapalı Alan: 1.312.358 m²

Toplam Arazi Alanı: 674.000 m²

Ameliyathane sayısı: 131

Poliklinik ve destek odası sayısı: 904 + 259

Yoğun Bakım ünitesi: 696 yataklı

Diyaliz Merkezi: 38 yataklı

Kemoterapi Merkezi: 127 yataklı

Laboratuvar: 7.400 m²

İyot Tedavi Servisi: 10 yataklı

FTR Merkezi: 65 tedavi kabini

Görüntüleme Hizmetleri alanı: 17.500 m²

Sterilizasyon Hizmetleri alanı: 9.200 m²

Otopark kapasitesi: 6.918 araç

Çamaşırhane alanı: 1.600 m²

Yemekhane alanı: 2.500 m²

Ankara Şehir Hastanesi

Üniversiteler Mahallesi Bilkent Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA

Tel: 0 312 552 60 00

ankarasehir@saglik.gov.tr

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