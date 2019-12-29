Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojielri Eğitimi Öğretmenliği Dalından Mezun, Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğitimi Sertifikasna Sahip en az 5 yıl deneyimli Bilgisayar Teknikeri olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Detaylar Haberde..

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İşçi Personel Alımı 2020

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojielri Eğitimi Öğretmenliği Dalından Mezun, Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğitimi Sertifikasna Sahip en az 5 yıl deneyimli Bilgisayar Teknikeri olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Detaylar Haberde..

T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜMÜZ BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI



İlan Başlama Tarihi : 27.12.2019 Son Başvuru Tarihi : 10.01.2020

Başvuru Yeri : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak suretiyle, Üniversitemiz Rektörlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A)Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesindebelirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi birSosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.E) Başvuran adaylarda 2018ve 2019 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

2/3BAŞVURUŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2-SınavSonuç Belgesi3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

5-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı(E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

6-Deneyimi belgelemek üzere SGK Hizmet Dökümü

7-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8-Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

9-Özgeçmişve sertifikalar.

10-Fotoğraf (1 Adet)Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsenbaşvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler.Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazminedilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web (www.mgu.edu.tr) adresindenilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 2(iki)katı kadar yedek aday ilan edilir.Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.Bilgi İçin:Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,Adres:Yukarı Dikmen Mahallesi 648. Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARATel:0312 486 16 19 veya 0312 486 1610E-mail:personel@mgu.edu.tr

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