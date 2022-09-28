Avrupa’daki en Büyük hastane Ankara ETLİK Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Ankara ETLİK Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Ankara ETLİK Şehir Hastanesi iş ilanları detayları yazımız devamında...

Ankara ETLİK Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Ankara Etlik Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Ankara Etlik Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Türkiyemizin son zamanlarda sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir, bunlara Sağlık reformlarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin ve Avrupanın En büyük şehir hastanelerinden birisi olan Ankara şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi ’dir. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak. Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak. Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır. Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Ankara Etlik Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Ankara Etlik Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 4.050 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Ankara bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. Ankara Şehir Hastanesinin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Ankara Etlik Şehir Hastanesi hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Avrupa’daki en Büyük hastane olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece Ankara şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun 4.050 kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 6 bine yakın kişi çalışırken, Ankara Etlik Şehir Hastanesi bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

Ankara Etlik Şehir Hastanesinin özellikleri şu şekilde;

Toplamda 8 ayrı hastaneden oluşan Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon 22 bin 725 metrekare alan üzerine kuruldu.

6 bloklu, 4 bin 50 yatak kapasiteli

1 milyon 145 bin 129 metrekare kapalı alandan oluşan Etlik Şehir Hastanesi, toplamda 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip 6 bloktan oluşuyor.

İçerisinde bin poliklinik yer alan Etlik Şehir Hastanesi’nde ayrıca, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı ve 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor.

İlklerin hastanesi

Türkiye’nin en büyük kronik yara bakım merkezini de içerisinde bulunduran Etlik Şehir Hastanesi, Ankara’nın en geniş klinik araştırma merkezi, Ankara’nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, Ankara’nın en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, Ankara’nın en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi, kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Cyberknife teknolojisi gibi ilklere de ev sahipliği yapıyor.

6 boyutlu ışın tedavisi

Hastanenin bir diğer öne çıkan önemli özelliği ise tümörü tedavisinde kullanılan 6 boyutlu ışın cihazı.

Hastanede bulunan bu cihaz sayesinde sağlıklı dokuya zarar vermeden, tümörler tedavi edilebilecek.