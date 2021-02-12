Ordu Altınordu Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Arnavutköy Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Altınordu Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Altınordu Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Altınordu, 2013 yılında çıkarılan belediyecilik kanunu ile Ordu ilinde büyükşehir belediyesi kurulması ve Ordu merkez ilçesinin kaldırılması sonucunda ilçe olmuştur.

Altınordu’yu kalkındırmak adına çağdaş, katılımcı, saydam, değişim ve gelişime açık, insana odaklı çalışma anlayışı ile hareket eden Altınordu Belediyesi, vatandaşlarının yerel ihtiyaçlarını hızlı, etkin, verimli ve ulaşabilir bir şekilde karşılamak adına personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Altınordu Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemlerde kadrosuna aldığı bütün personelleri sözleşmeli işçi olarak istihdam etmeyi tercih eden Altınordu Belediyesi’nin yakın zamanda kadrosuna almayı planladığı işçilerini de sözleşmeli işçi olarak istihdam edeceği tahmin edilmektedir.

Belediye bünyesinde sözleşmeli işçi olarak kadrolandırılan işçilerin de halihazırda çalışan işçiler gibi 08.00-17.00 arasında mesai yapacakları ve aynı sosyal haklara sahip olacakları da sitemiz tarafından yapılan araştırmalar sonucu bilinmektedir.

Ayrıca belediye faaliyet alanlarından herhangi bir yerde oluşan sorunların çözümlenmesi ya da düzenlenen etkinliklerin mesai saatleri dışında olması durumunda çalışan işçilere kurum tarafından ek mesai ücreti ödenmektedir.

Altınordu Belediyesi Memur Alımı

Hem işçiler hem de memurlar için günlük çalışma saatleri ilgili yasalar baz alınarak derlenir. Bu anlamda günlük mesai süresinin 8 saat olduğunu biliyoruz. Bu süreye öğle arası ya da bir diğer ifade ile öğlen tatili dâhil değildir.

Altınordu Belediyesi memur alımı yapılırken mesai saatleri kimi alımlarda özellikle yazmasına rağmen genel olarak ise ilan detayı kısmında belirtilmemektedir. Fakat bu konuda daha önce de belirttiğimiz gibi ilgili yasalar temel alınmaktadır. Bu nedenle günlük çalışma süresinin 8 saat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Öte yandan öğle arası saatleri ise yine personel gruplarının çalışma alanlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 1 saatlik ara verilmektedir. Altınordu Belediyesi iş ilanları içerisinde yer alan memur alımı duyurularını, kurumun web sitesinden ya da Personelalimi.gen.tr üzerinden takip edebilirsiniz…

Altınordu Belediyesi İş İlanları

Belediyecilik faaliyetlerine hız kazandırmak adına personel alımı yapacak olan Altınordu Belediyesi, insan kaynakları tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanması halinde resmi internet sitesi aracılığıyla iş ilanı yayınlayacak.

Kurum tarafından açık pozisyonların ve çalışma koşullarının netleştirilmesi halinde sitemiz üzerinden de ”Altınordu Belediyesi personel alımı” ilanımız güncellenerek başvuru şartları hususunda detaylı bilgi paylaşılacaktır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Altınordu Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Altınordu Belediyesi bünyesinde sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş ilanını detaylı bir şekilde incelemeleri ve kendilerine uygun olan açık pozisyon için iş başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları ya da özgeçmişleri ile birlikte belediyenin insan kaynakları birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belediye bünyesinde memur olarak kadro almak isteyenlerin ise KPSS’den yeterli puanı almaları ve belediye tarafından yayınlanan açık pozisyonları tercih ederek ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmeleri gerekmektedir.

Altınordu İş İlanları

Acil iş lazım diyenler için Altınordu iş ilanları sayfası sürekli olarak güncellenmektedir. Ordu Altınordu’da ikamet edenler için firmaların açtığı pek çok iş bulunuyor.

Aynı zamanda İŞKUR resmi web sitesinde de ilan edilen bu alımları sayfamızda da güncelleyerek, işe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sunmaktayız. Bu kapsamda ilgili şartları sağlayan vatandaşların başvuru süreleri içerisinde müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Altınordu Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Altınordu Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Altınordu Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Altınordu Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Altınordu Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Altınordu Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Altınordu Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Altınordu Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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