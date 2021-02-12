Altıeylül Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Balıkesir Altıeylül Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Altıeylül Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Altıeylül Belediyesi Personel Alımı

Altıeylül Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Balıkesir’in metropol ilçesi olan Altıeylül, 12 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş ve bu tarih itibariyle belediyecilik faaliyetlerine başlanmıştır.

Balıkesir’in en kalabalık ilçesi olan Karesi, hizmet verdiği 94 mahalleyi kalkındırmak adına geliştirdiği projelere hız kesmeden devam etmektedir.

Bu projeler kapsamında zaman zaman yeni personellere ihtiyaç duyan kurum, kadrosuna yeni personeller dâhil etmekte ve ilçenin de istihdamında önemli bir yere sahip olmaktadır.

Altıeylül Belediyesi İşçi Alımı

Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı benimseyen Altıeylül Belediyesi ‘nin bu ilkeler doğrultusunda çalışabilecek nitelikte çok sayıda işçi alımı yapmaya hazırlandığı bilinmektedir.

Bütün personellerine 08.00 ile 17.00 saatlerinde mesai uygulayan kurumun kadrosuna yeni alacağı personellerin de aynı mesai saatlerinde çalışacağı ve mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalmaları durumunda ek mesai ücreti ödeneceği de bilinmektedir.

Altıeylül Belediyesi’nin ayrıca kadrosuna alacağı işçileri sözleşmeli işçi statüsünde istihdam edeceği ve çalışanlarına bu statü paralelinde sosyal haklar tanıyacağı da tahmin edilmektedir.

Altıeylül Belediyesi Memur Alımı

Başvuruları her zaman için resmi kanallardan takip etmek gerekmektedir. Nitekim söz konusu resmi kanallar Altıeylül Belediyesi resmi web sitesi ve İşkur resmi web sitesi olmaktadır. İşkur sitesinde “işçi” düzeyinde alım yaptığında ilanlar yayınlanmaktadır.

Bu nedenle memur kadrolarına yönelik alımlar için adayların belediyenin resmi web sitesi üzerinden ya da daha kolay olarak web sitemizden takip etmeleri daha doğru olacaktır.

Altıeylül Belediyesi memur alımı için sınav şartı var mı ve KPSS minimum puan şartı ne kadar gibi kriterleri, ilan detayları kısmında görebilirsiniz. İnternette resmi sayfalarda alım sürecine dair tüm bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgileri referans alarak, en iyi bir şekilde kendinizi alımlar için hazırlayabilirsiniz.

Altıeylül Belediyesi İş İlanları

Altıeylül Belediyesi, kadrosuna hangi birimlerde personel alımı yapılacağını ve personel alım şartlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı iş ilanı ile vatandaşlarına duyurmaktadır.

Son dönemde yapmayı planladığı personel alımları konusunda henüz bir açıklama yapmayan Yozgat Belediyesi’nin özellikle sözleşmeli işçi kadrosuyla birçok kişiyi istihdam edeceği tahmin edilmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Altıeylül Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Altıeylül Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin internet sitesini takip ederek kendisine uygun birimlerde yayınlanacak personel alım ilanını beklemeleri gerekmektedir.

Kurumun internet sitesi üzerinde iş ilanının yayınlanması sonucu kurum şartlarına uygun olan adayların iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Altıeylül Belediyesi insan kaynakları birimi tarafından incelenecek olan başvurulardan kurum kriterlerine uygun olan adaylara geri dönüş yapılmakta ve adaylar mülakata tabi tutulmaktadır. Mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için işe alım süreci başlatılmaktadır.

Altıeylül İş İlanları

İş bulmanın zor olduğu bir dönemdeyiz ancak kendisine güvenen adayların her zaman bir şansı bulunuyor.

Altıeylül iş ilanları arasında kendinize uygun bir iş bulmanız hiç de zor değil. Üstelik birçok firma artık webden yapılan başvuruları değerlendirmeye aldığı için açılan iş ilanlarına başvuru yapmak da oldukça kolay!

Altıeylül Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Altıeylül Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Altıeylül Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Altıeylül Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Altıeylül Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Altıeylül Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Balıkesir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Balıkesir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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