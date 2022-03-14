Albaraka Türk Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Albaraka Türk İş İlanları

Albaraka Türk Katılım Bankası’nda kariyer hedefliyorsanız, ilgi alanınız ve yapmak istediğiniz iş doğrultusunda aramıza katılabilirsiniz. Kariyer.net’ten başvuru kabul ediyoruz. Yapılan başvurular kariyer.net aracılığı ile bankamıza ulaşmaktadır. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Bilgi Teknolojileri Müfettişi

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Veri Tabanı Yöneticisi

Yazılım Uzmanı

Network Güvenlik Uzmanı

Stajyer

İş Analisti

Veri Tabanı Yöneticisi

Genel Başvuru

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Albaraka Türk Personel Alımı

Katılım bankacılığının Türkiye’deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz.

Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi; katılım bankacılığının pazar payını artırmayı; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla; çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.