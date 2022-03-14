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Albaraka Türk Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Albaraka Personel Alımı 2022, Albaraka İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Albaraka İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Albaraka bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Albaraka personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Albaraka Türk Personel Alımı ve İş İlanları 2022
Admin
Admin
14 Mart 2022 Pazartesi 20:13

Albaraka Türk İş İlanları

Albaraka Türk Katılım Bankası’nda kariyer hedefliyorsanız, ilgi alanınız ve yapmak istediğiniz iş doğrultusunda aramıza katılabilirsiniz. Kariyer.net’ten başvuru kabul ediyoruz. Yapılan başvurular kariyer.net aracılığı ile bankamıza ulaşmaktadır. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Bilgi Teknolojileri Müfettişi
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Veri Tabanı Yöneticisi
Yazılım Uzmanı
Network Güvenlik Uzmanı
Stajyer
İş Analisti
Veri Tabanı Yöneticisi
Genel Başvuru

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Albaraka Türk Personel Alımı

Katılım bankacılığının Türkiye’deki öncü kuruluşu olmanın verdiği güvenle sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyor, personelimizin gelişimini destekliyor, adil bir ücret politikası uygulayarak her pozisyonda kalifiye personel istihdam ediyoruz. Çalışanlarımızın kişisel yeteneklerini göz önünde bulundurarak kariyer hedefleri oluşturuyor, iş memnuniyetlerini artırıyor, kişisel ve profesyonel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz.

Bir şirketin en güçlü sermayesinin çalışanları olduğuna inanıyor, kariyer konusunda da tercih edilen bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz. Faizsizlik prensibine inanan adayları istihdam etmeyi; katılım bankacılığının pazar payını artırmayı; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki iletişimi artırmayı vizyon ediniyoruz. Takım ruhunu desteklemek amacıyla; çalışanlarımız için geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları organize ediyoruz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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