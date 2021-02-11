Alanya Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Antalya Alanya Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Alanya Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Alanya Belediyesi Personel Alımı

Alanya Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Alanya Belediyesi Personel Alımı

İlk iskânı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmayan Alanya, 1868 yılında Antalya’ya bağlanmış 1871 yılında bu ilin ilçesi olmuştur.

Muhteşem doğası ve tarihi yapısıyla hem Türkiye’nin hem de tüm Dünya’nın ilgisini çeken Alanya’yı belediyecilik faaliyetleriyle örnek bir ilçe yapmak isteyen Alanya Belediyesi, yatırımlarına turizm başta olmak üzere sağlık, spor, aile, eğitim ve şehirleşme gibi birçok alanda hız vermiş durumdadır.

Hem bu faaliyetlerine daha fazla hız kazandırmak hem de vatandaşlarının taleplerine zamanında ve kalıcı olarak çözüm üretmek isteyen kurum, bu sebeple personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Alanya Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosuna çok sayıda işçi alımı yapması beklenen ve bu işçileri sözleşmeli işçi olarak istihdam edeceği öngörülen Alanya Belediyesi’nin zabıta birimi başta olmak üzere temizlik işleri, destek hizmetleri, park ve bahçeler, insan kaynakları gibi birimlerde de ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmesi beklenmektedir.

Bu personellere hali hazırda çalışan personelleri gibi gerekli sosyal hakları sağlayacak olan Alanya Belediyesi, personel alımlarıyla ilçenin istihdamına ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.

Alanya Belediyesi Memur Alımı

Memuriyet belli bir KPSS puanı ile verilen çalışma hakkıdır. Bu hakkında tarafınıza verilmesi sonrasında memur olarak devlet kadrosuna girer ve kalıcı olarak çalışmalarınıza devam edersiniz. Yeterli seviyede alınan bir KPSS puanı sizlerin Alanya Belediyesi memur alımı ilanlarına başvuruda bulunabilmeniz için yeterli olacaktır.

Alımları yukarıda verdiğimiz çağrı merkezlerinden ve sitemizden takip edebilir, sonrasında elden başvuru yaparak yerel yönetimler çatısı altında memur olma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Memuriyet birçok çalışma standardını yukarıya çıkararak daha konforlu bir hayat geçirmenizi sağlar. Alanya belediyesi memur alımı 2019 standartları sadece kişilerin ilgili sınavda yeterli puan almasıdır.

Bu alanlara başvuru fazla yoğun olmamakla birlikte iyi sayılabilir puanlarla memuriyeti yakalamak mümkündür. Ancak her zaman olduğu gibi puanınızın yüksek olması alım şansınızı arttıracaktır. 2018 yılında ise koşullarda değişikliğe gidilip gidilmeyeceği henüz belirlenmiş durumda değildir.

Alanya Belediyesi İş İlanları

Alanya’da altyapı, içme suyu, yol ve park bahçe çalışmalarıyla şehrin adeta bütün alanlarına uzanan kalıcı bir inşa faaliyeti gerçekleştiren, temizlikte, ulaşımda, kentsel estetikte Alanya’nın standartlarını yükselten Alanya Belediyesi, bu standartları her zaman daha yükseğe çekmeye çalışmaktadır.

Faaliyet gösterdiği bu geniş yelpazede ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek üzere resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendiren kurum, bu ilan ile aynı zamanda açık kadroları ve bu kadrolarda çalışacak olan personellerde aranacak nitelikleri de detaylı bir şekilde açıklamaktadır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Alanya Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alanya Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin internet sitesinde iş ilanının yayınlaması ile birlikte, iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilecek olan başvurulardan olumlu sonuçlanan adaylara insan kaynakları yetkilileri tarafından geri dönüş yapılmakta ve işe alım süreci başlatılmaktadır.

Alanya İş İlanları

Kariyer ve Lescard gibi sitelerden online başvuruda bulabileceğiniz Alanya iş ilanları, web sitemizin bu sayfası üzerinden sizlere ulaştırılmaktadır. Aşağıda belirtilen ilanlara göz atabilir ve ilçede duyuru yayınlayan kuruluşlara şahsen müracaatta yapabilirsiniz…

Güncel Alanya iş ilanları

Alanya Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Alanya Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Alanya Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Alanya Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Alanya Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Alanya Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Denizli Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Denizli Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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