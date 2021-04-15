Akşehir Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Konya Akşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Akşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Akşehir Belediyesi Personel Alımı

Akşehir Belediyesi Personel Alımı

Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehir’de belediyecilik hizmetleri 1854 yılı itibariyle başlamıştır.

Halkının talepleri doğrultusunda belirlenen projelerin hizmet ve yatırımlara dönüşmesiyle Akşehir’de küçük dokunuşlarla yepyeni bir çehre oluşturmaya çalışan Akşehir Belediyesi, ilçeyi bütün varlıkları ile birlikte kalkındırmayı hedeflemektedir.

Hedefleri doğrultusunda halkının da görüşünü alarak projeler geliştiren kurum, proje alanları ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Akşehir Belediyesi personel alımı konusunda küçük çaplı bir araştırma yapan sitemiz kurumun bünyesinde engelli personellere de yer verileceğini öngörmektedir.

Akşehir Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Akşehir Belediyesi, zabıta birimi haricinde yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam edeceği öngörülmektedir.

Özellikle zabıta kadrosunda hizmet verecek olan adaylardan, şehrin ihtiyaçlarına karşılık verirken adil ve şeffaf olmaları isteyen Akşehir Belediyesi’nin kadrosuna alacağı yeni personellerine de bu ilkeler doğrultusunda diğer tüm personelleri gibi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çalıştıracağı ve herhangi bir sebeple mesaiye kalan personellerine belediyenin belirlediği ücret politikasına göre haklarını vereceği bilinmektedir.

Akşehir Belediyesi Memur Alımı

En az işçi alımları kadar Akşehir Belediyesi memur alımı da takip edilmektedir. Memur alımlarındaki nitelikler oldukça fazla değişkenlik göstermektedir. Eğer genel düzeyde bir memur alımı söz konusuysa, bu durumda en az lise mezunu olmak şartı koyulmaktadır. Farklı düzeylerdeki memur alımlarında ise çoğu zamanda belirli bir fakültenin, belirli bir lisans bölümünden mezun olma şartı koyulmaktadır.

Akşehir Belediyesi memur alımları için aynı zamanda İŞKUR resmi web sitesi üzerindeki ilanlarda takip edilebilir. Çünkü belediye personelleri, kurumun başkanı tarafından sadece sözlü mülakatla da atanabilmektedir. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar, kurumun ilk toplantısında meclisin bilgisine sunulur. Bu nedenle İŞKUR aracılığıyla yayınlanan ilanlardaki şartları dikkate alarak, uygun olması durumunda başvuruda bulunabilirsiniz.

Akşehir Belediyesi İş İlanları

Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, katılımcı ve sosyal bir belediye olmak için çaba harcayan Akşehir Belediyesi, temizlik işleri, imar ve şehirleşme, zabıta müdürlüğü, destek hizmetleri gibi birimlerinde istihdam edeceği personeller için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Akşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akşehir Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi olarak çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruları dikkatle takip etmeleri ve kendilerine uygun olan birimler için iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından incelenecek olan bu başvurulardan kurumun aradığı niteliklere uygun olarak değerlendirilen adaylarla iletişime geçilerek, adaylar mülakata davet edilmektedir.

Akşehir Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Akşehir Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Akşehir Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Akşehir Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Akşehir Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Akşehir Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Akşehir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Akşehir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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