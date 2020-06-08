Aksaray Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Aksaray Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Aksaray Belediyesi Personel Alımı

Aksaray Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Aksaray Belediyesi Memur ve İşçi Alımı

Aksaray ilimiz, 1989 yılında Niğde’den ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Aksaray İç Anadolu Bölgemizde konumlanan 2020 da açıklanan resmi sayılarla nüfusu 400 bini geçen bir ilimizdir. TÜİK verilerine göre 7 ilçe, 39 belediye ve 151 köyden oluşmakla birlikte, Kurulduğu günden bu yana şehrin çehresini değiştirmek için önemli adımlar atan Aksaray Belediyesi, şehre birçok projede de daha 2020 yılında da tüm hızıyla devam edeceğini ve şehrin çehresini değiştirmek, insanlara daha sosyal yaşanılabilir bir kent sunmak için şehre modernize bir kimlik kazandırmak adına Bakanlıkile ortak olarak yeni megaprojelere girişileceğini belirtti. Aksaray Belediyesi belediyecilik faaliyetlerine hız kesmeden devam edebilmek adına 2020 senesinde çok sayıda memur işçi personel alımı gerçekleştirecek. Aksaray Belediyesi iş ilanları içerisinde mühendis,park bahçe personeli, itfaiyeci, ilaçlama personeli, temizlik görevlisi, mimar, zabıta memuru, güvenlik işçisi gibi henüz tam bir netlik kazanmamış olsada çok sayıda meslek yer almaktadır. Aksaray Belediyesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Aksaray Belediyesi Personel Alımı 2020

Aksaray Belediyesi kentte son bir kaç seneye oranla yükselmekte olan işsizlik oranlarını düşürmek için harekete geçti. Bu kapsamda İŞKUR ile ortak çeşitli projelere girişildi. Bunlardan bir tanesi de belediye bünyesinde yer alan memur işçi personel ve eleman açığını kapatmak adına yapılacak personel İstihdamı önem arz ediyor. Aksaray Belediyesi iş ilanlarında, vasıflı, vasıfsız, işten anlayan, işten anlamayan, işinin ehli tecrübeli, bay, bayan, kadrolu, sözleşmeli, geçici, daimi, ilköğretim mezunu, üniversite mezunu gibi çeşitli statüde yer alan kişilerin başvuru yapabileceği kadrolar bulunmaktadır. Aksaray Belediyesi sadece merkez ilçesinde değil aynı zamanda aşağıda saymış olduğumuz ilçelerde de çok sayıda memur işçi personel alımı gerçekleştirecektir.



Ağaçören

Eskil

Gülağaç

Güzelyurt

Ortaköy

Sarıyahşi

Aksaray Belediyesi İşçi Alımı

Aksaray Belediyesi tarafından personel alımı ilanına dair detaylar henüz paylaşılmamış olsa da detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yapılacak olan çok sayıda memur alımı için herhangi bir yazılı sınav uygulanmayacağı, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından sözlü mülakat yöntemiyle alımların gerçekleştirileceği belirtildi. Temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, ilaçlama personeli, zabıta memuru, itfaiyeci, mühendis gibi kadrolara eleman alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca aşağıda bulunan Aksaray İli ilçeleri için de çok sayıda memur alımı yapılacağı açıklandı. Bazı ilçelerin iş ilanları ise şimdiden yayımlandı.

Aksaray ilimizin turistik bir il olması ve birçok kişinin de ziyaretinde olması nedeni ile belediyecilik hizmeti gayet iyi bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle fen işleri gibi alt yapıya bakan müdürlüklere çok kişi alacak olan Aksaray Belediyesi, Belediyeler arasında da birçok kişiyi işe alacaktır. 2019 yılında alımlar hızlı bir şekilde yapılacak olup, özellikle alımlarda da tecrübeli kişiler ilk sırada yer alacaktır.

Aksaray Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Aksaray Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Aksaray Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Aksaray Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Aksaray Belediyesi ve Aksaray’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Aksaray Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Aksaray Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.