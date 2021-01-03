Akdeniz Üniversitesi 179 Sözleşmeli Personel alıyor

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)

Pozisyon

Numarası Unvanı KPSS Puan

Türü Adet Aranan Nitelikler

H01 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

Genel Yoğum Bakım Hemşireliği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

H02 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

3. Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil Servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

H03 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

3. Basamak Kamu Hastanelerinin Pediatrik KİT (Kemik İliği Transplantasyonu) Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

H04 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

NRP (Neonatal Resusitasyon Programı) sertifikasına sahip olmak

3. Basamak Kamu Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

H05 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

3. Basamak Kamu Hastanelerinin Pediatri Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

H06 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 2 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

3. Basamak Kamu Hastanelerinin Erişkin Onkoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak

H07 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 1 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak 3. Basamak Kamu Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

H08 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 3 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,

3. Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi Kliniklerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

H09 HEMŞİRE 2020 KPSS (P3) 121 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

P1 PSİKOLOG 2020 KPSS (P3) 2 Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak.

F1 FİZYOTERAPİST 2020 KPSS (P3) 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

E1 * ECZACI 3 Eczacılık Fakültesi Lisans Programından mezun olmak

D1 DİĞER

SAĞLIK PERSONELİ 2020 KPSS (P93) 15 TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.

S1 SAĞLIK TEKNİKERİ 2020 KPSS (P93) 9 İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS (P93) 8 ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS (P93) 3 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 KPSS (P93) 4 RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoterapi programı mezunu olmak

L1 LABORANT 2020 KPSS (P93) 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak