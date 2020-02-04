Akçabaat Belediyesi Personel Alımı

Akçabaat Trabzon Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Akçabaat Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Trabzon Akçabaat belediyesi güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Akçaabat Belediyesi Personel Alımı

Akçaabat Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek,Akçaabat Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, Akçaabat belediyesi güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Akçaabat Belediyesi Personel Alımı

Akçaabat Kuruluşundan 1850’li yıllara kadar Osmanlı Devletinde bir belediye örgütlenmesi yoktu, belediye hizmetleri vakıflar eliyle yürütülmekteydi.

Devletin Batılı tarzda örgütlenmeye yönelmesinin ardından, 13 Haziran 1854 yılında yayınlanan nizamname ile İstanbul’da esnafın düzenini sağlamak, şehir olmanın gerektirdiği intizam ve nizami sağlamak gibi bazı belediye hizmetlerini yürütmek üzere İstanbul Şehremaneti kuruldu.

1857 yılında İstanbul 14 Belediye dairesine bölünerek, Altıncı Daire-i Belediye adıyla Beyoğlu ve Galata semtlerinde ilk belediye uygulamaları başlatılmıştır.1864 tarihinde yayımlanan Vilayet Nizamnamesi ile kentin bayındırlığı, altyapı inşası, temizlik, aydınlatma, narh, çarşı ve pazar işleri, itfaiye gibi konularda yetkili olmak üzere belediye meclislerinin kurulmasına karar verilmiştir.

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Akçaabat Belediyesi İş İlanları 2019

Akçaabat Belediyesi Türkiyemizin en çalışkan belediyeleri arasında en üst sıralarda gösterilmektedir. Son senelerde yapmış oldukları çalışmalar ile 7’den 70’e her vatandaşımızın takdirini almayı başarmışlardır. Akçaabat Belediyesinin iş gücünden sorumlu birimi insan kaynakları bu çalışmaların hiç bir aksamaya gecikmeye mahal vermeden hız kesmeden devam etmesi ve Akçaabat ilçesinin çehresini değiştirmek insanlara daha yaşanılabilir bir ilçe sunmak için var gücüyle çalışacaklarını belirtmiştir. Akçaabat Belediyesi bu kapsamda kendi bünyesindeki açık kadro ve pozisyonlar için de çok sayıda memur işçi personel alımı, eleman alımı, gerçekleştirmektedir.

Akçaabat Belediyesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya yayınlanacak olan iş ilanları içinde ilköğretim mezunu, lise mezunu, ön lisans mezunu ve üniversite mezunu çok sayıda bay ve bayan adayın iş başvurusu yapabileceği açık kadrolar ve pozisyonlar yer almaktadır. İşe alım süreci başlatılarak işe alınacak olan personeller sözleşmeli, kadrolu ve geçici gibi statülerde barındırılacaklardır. Akçaabat Belediyesi iş ilanları içinde mühendis, özel güvenlik görevlisi,park bahçe görevlisi, kepçe operatörü, büro elemanı, şoför, zabıta, sosyolog gibi çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Peki tüm bu iş ilanlarını nasıl ve nereden takip edebilirsiniz, ilanlara nasıl iş başvurusu yapabilirsiniz? Akçaabat Belediyesince yayınlanan veya yayınlanacak olan bütün iş ilanları www.kamusaati.com adresimiz üzerinde yer almaktadır. Tüm bu iş ilanlarını takip etmek, ilanlara ait iş başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgileri öğrenmek ve herkesten önce haberdar olarak iş başvurusu yapmak için bizleri sosyal ağlardan takip edebilirsiniz.

Akçaabat Belediyesi İş İlanları

Trabzon İlin'ın yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Akçaabat Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.

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Akçaabat Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Akçaabat ve dolayısıyla Trabzon'nun gelişmesini sağlama hedefinde olan Akçaabat Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye ve çeşitli istihdam projeleri yapmaya karar vermiştir.

Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Akçaabat Belediyesi İş ilanları

Akçaabat Ne zamandır düşlerimizi bölen top sesleri, son umutları da parçaladı. Ordu birlikleriyle bütünleşen yöre halkının canını dişine alarak direnmesine karşın 18 Nisan 1916'da Doğu Karadeniz'in odak noktası olan Trabzon düşman eline geçti. Trabzon'a giren Ruslar, ana kuvvetlerini batıya ve güneye doğru yönelttiler. Trabzon'dan batıya çekilen Türk birlikleri Akçaabat'ın Kalanima Deresi sırtlarında güçlü bir savunma hattı kurdu. Bunu öğrenen Rus'lar, 19 Nisan'da Akçaabat'ı denizden bombaladılar. Kalanima Deresi önlerine 5000 dolayında asker çıkardılar. Karadan da iki alayla Akçaabat üstüne yürüdüler. Ordu ve halk birliklerinin olanca güçleriyle karşı koymalarına karşın 20 Nisan 1916'da Akçaabat işgal edildi.