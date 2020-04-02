Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı Akbank Personel Alımı
Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı
Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı Akbank Personel Alımı
İş İçeriği;
- 1992 ve sonrası doğumlu
- İngilizcesine güvenen
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecilli
- Örgün eğitim veren üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun
- Son 6 ay içinde bankamızca yapılan farklı işe alım sınavlarına katılmamış
- Bankamızca düzenlenmiş herhangi bir sınavın sözlü aşamasında başarısız olmamış adaylar arıyoruz.
Adaylar niteliklerine ve çalışmak isteyecekleri bölümlere göre değerlendirilecektir.
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Başvuru Şartları;
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Sürekli / Tam zamanlı Çalışma saatlerine uyumlu
Yönetici adayı
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Tecrübesiz adaylar
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/akbank-akbank-yonetici-adayi-2020-2486233
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