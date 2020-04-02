Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı

Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı Akbank Personel Alımı

Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı
02 Nisan 2020 Perşembe 21:35

Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı

Akbank Yönetici Adayı Personel Alımı Akbank Personel Alımı

İş İçeriği;

  • 1992 ve sonrası doğumlu
  • İngilizcesine güvenen
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecilli
  • Örgün eğitim veren üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun
  • Son 6 ay içinde bankamızca yapılan farklı işe alım sınavlarına katılmamış
  • Bankamızca düzenlenmiş herhangi bir sınavın sözlü aşamasında başarısız olmamış adaylar arıyoruz.

    Adaylar niteliklerine ve çalışmak isteyecekleri bölümlere göre değerlendirilecektir.

  • Başvuru Şartları;

  • Sürekli / Tam zamanlı  Çalışma saatlerine uyumlu

    Yönetici adayı

  • Tecrübesiz adaylar

    Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/akbank-akbank-yonetici-adayi-2020-2486233

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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